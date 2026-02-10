Es tendencia:
Fútbol Internacional

“El mundo es testigo”: Conmebol avisa polémico plan que deja a Chile en el Mundial 2030 sin jugar Eliminatorias

Alejandro Domínguez dejó la grande con su idea para que los 10 países de Sudamérica disputen la cita planetaria del Centenario.

Por Nelson Martinez

Controversia por los dichos de Alejandro Domínguez.
Controversia mundial por los dichos de Alejandro Domínguez el pasado lunes. El presidente de Conmebol hizo estallar a los hinchas y autoridades del fútbol tras su rupturista y, para algunos alocada, idea.

El mandamás del balompié sudamericano se refirió a las próximas Eliminatorias rumbo al Mundial 2030, donde Argentina, Uruguay y Paraguay tendrán sedes y ya están clasificados. Ahí, hasta la selección de Chile podría verse favorecida.

“Estamos contentos porque es la primera vez que Sudamérica tiene seis cupos y medio, eso a nosotros apenas nos parece justo”, partió diciendo Domínguez. Tras cartón vendría la polémica idea que alista rumbo a la FIFA.

¿Y las Eliminatorias? La idea de Conmebol que salpica a Chile

Alejandro Domínguez reafirmó su postura para que el Mundial 2030 se dispute con 64 equipos (actualmente son 48). Ahí, su plan es que los 10 países Conmebol jueguen el torneo, perdiendo el sentido de competencia de las Eliminatorias.

“El mundo es testigo de que las Eliminatorias y Clasificatorias a un Mundial, las más difíciles del mundo, se juegan en Sudamérica… Queremos tener a los 10 países dentro de la competición”, lanzó.

Si bien la medida debe pasar por el veredicto final de la FIFA, el presidente de la Conmebol la tiene clara. Por eso, en la selección de Chile miran de reojo el plan con miras al ciclo que comanda Nicolás Córdova.

“Si así fuera el caso, queremos que haya partidos en cada una de las sedes ya elegidas de Conmebol (Uruguay, Paraguay y Argentina), y sobre todo tener a los 10 países dentro de la competición”, cerró Domínguez.

