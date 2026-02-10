Esta semana vuelve la acción de la Copa CONMEBOL Libertadores 2026. El máximo certamen de clubes de Sudamérica retoma su calendario con los duelos de vuelta de la primera fase clasificatoria, donde solo tres equipos asegurarán su paso a la Fase 2, instancia en la que debutarán los dos primeros clubes chilenos: O’Higgins de Rancagua y Huachipato.

Al igual que en la semana pasada, equipos como Alianza Lima de Esteban Pavez y dirigido por Pablo Guede, Deportivo Táchira de Venezuela, Universidad Católica de Ecuador, 2 de Mayo de Paraguay, Juventud de Las Piedras de Uruguay y The Strongest de Bolivia animarán estos atractivos encuentros internacionales.

¿Cuándo y dónde ver estos partidos en Chile? Todos los detalles, a continuación.

Programación de la vuelta de la Fase 1 de la Copa Libertadores

La revancha de la Fase 1 de la Copa Libertadores contempla tres partidos esta semana, donde los seis equipos participantes definirán a los clasificados a la siguiente ronda. Los encuentros se celebrarán entre este martes 10 y jueves 12 de febrero.

Deportivo Táchira vs. The Strongest : martes 10 de febrero a las 21:30 horas de Chile. Transmiten ESPN Premium y Disney+ Premium.

: martes 10 de febrero a las 21:30 horas de Chile. Alianza Lima vs. 2 de Mayo : miércoles 11 de febrero a las 21:30 horas de Chile. Transmiten ESPN Premium, CHV web, YouTube de CHV, Pluto TV y Disney+ Premium.

: miércoles 11 de febrero a las 21:30 horas de Chile. Universidad Católica vs. Juventud de Las Piedras: jueves 12 de febrero a las 21:30 horas de Chile. Transmiten ESPN Premium y Disney+ Premium.

¿Cuándo se juega la Fase 2 de la Copa Libertadores?

La siguiente etapa, la Fase 2 del certamen continental, donde ingresarán a competir O’Higgins y Huachipato, se desarrollará a partir de la semana del martes 17 de febrero, con los duelos de ida. Las revanchas se disputarán desde el martes 24 de febrero, instancia que definirá a los equipos que seguirán en carrera rumbo a la siguiente fase preliminar del torneo.