Estamos a meses que se desarrolle el Mundial de 2026, pero a nosotros nos interesa bien poco, porque la selección chilena fracasó y no alcanzó uno de los 6.5 cupos para el evento planetario.

La Roja, que no tiene entrenador definitivo y Nicolás Córdova sigue como interino, está pensando en el proceso para el Mundial de 2030, para el cual hay muchas dudas acerca del formato que tendrán las Eliminatorias Sudamericanas.

El presidente de la ANFP, Pablo Milad, conversó con La Tercera y dio a conocer la forma en que la Conmebol tiene pensando en desarrollar las próximas clasificatorias, las que aún no tienen fecha de inicio.

ver también Los tres canales que pelean por transmitir a la selección chilena rumbo al Mundial 2030

Milad explica el nuevo formato de las Eliminatorias

Mucho se ha especulado sobre el nuevo formato, debido a que Argentina, Uruguay y Paraguay serán sedes, sin embargo, todo se mantendrá casi de la misma forma.

“No puedo detallar en profundidad cómo va a ser, pero será igual que las anteriores: todos contra todos, con los 18 partidos correspondientes, independientemente de que hay un proyecto para que los ocho primeros se clasifiquen, pero no se ha concretado aún. Esos ocho primeros jugarán la UEFA Nations League con los europeos, por el convenio que tenemos de colaboración mutua”, explicó el dirigente.

Pablo Milad contó detalles de las ideas de la Conmebol. Foto: Felipe Zanca/Photosport

Publicidad

Publicidad

Al ser consultado sobre si Argentina y Uruguay igual serán parte del proceso contestó con un escueto “exacto, todos”.

Luego, aclaró que la naciente Nations League de la Conmebol empezará después del Mundial de 2030.

“Sería para el año 2030 o 2031, no para ahora mismo. La idea es que participemos en la Nations League (de la UEFA), ser parte de grupos con ellos”, comentó.

Por último, explicó que las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de 2030 tienen pensado arrancar “en marzo o junio del 2027”.

Publicidad

Publicidad