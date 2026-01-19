Un verdadero terremoto televisivo se vivió con la selección chilena, ya que Mega ganó la licitación y es el nuevo canal de La Roja, poniendo fin a la era de Chilevisión.

Según la información de Radio ADN, la estación ubicada en Vicuña Mackenna puso 27 millones de dólares sobre la mesa y superó los 26 de Canal 13 y 26 de CHV. De esta manera, La Roja cambia de señal para el camino hacia la Copa del Mundo de 2030.

¿Quién relatará a Chile en Mega?

Desde las Eliminatorias a Qatar 2022, Chilevisión se había transformado en el canal de Chile con Claudio Palma en el relato y Aldo Schiappacasse en los comentarios. La dupla alcanzó gran notoriedad, pero con la partida de La Roja a Mega,también quedan de lado. Peor es el escenario del relator, quien durante 2025 también renunció a TNT Sports.

La duda que queda ahora es quién será la nueva voz de la selección chilena. Post era Pedro Carcuro, Palma había tomado el testigo. Salvo que Mega decida contratar al Negro, su reinado terminaría mucho antes de lo esperado.

Cuando Mega tuvo a la selección chilena para las Eliminatorias a Rusia 2018, Alberto Jesús López, más conocido como el “Trovador del Gol”, fue su relator principal. Rodrigo Sepúlveda y Felipe Bianchi lo acompañaron en los comentarios.

Con el Trovador alejado del canal, las opciones tangibles que hay dentro de la estación televisiva son Gustavo Huerta y Marcelo González. De hecho, Huerta transmitió el duelo de Chile y Brasil en el 2025, que fue llevado a la pantalla por Mega, con los comentarios de Rodrigo Sepúlveda, por lo que podría ser la nueva voz de La Roja.

Habrá que esperar si Mega decide ratificar a los relatores que ya tiene en su canal o deciden ir por otro rostro. Lo cierto, es que salvo una sorpresa, la era de Claudio Palma con la selección chilena parece haber terminado, al menos por las próximas Eliminatorias.