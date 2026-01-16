Tras nueve años: Los dos sobrevivientes de la Roja que ganó la China Cup

Aunque usted no lo crea, la selección chilena conmemora su último título. El 15 de enero se cumplieron nueve años de la conquista de la China Cup bajo el mando de Juan Antonio Pizzi.

El torneo disputado en 2017 fue en formato de cuadrangular. En el primer encuentro la Roja igualó 1-1 con Croacia con tanto de César Pinares. Tras ello, se fueron a definición a penales donde Christopher Toselli destacó con dos atajadas a Domagoj Antolic y Mirko Maric.

En la final la selección chilena se enfrentó a Islandia. La Roja se quedó con el triunfo por la cuenta mínima con anotación de Ángelo Sagal. Lo que le dio el título al equipo que comandaba Pizzi.

El “Macanudo” logró su segunda copa con Chile y hasta se ilusionaba con lograr el anhelado recambio a la generación dorada que ya había ganado la Copa América y Centenario. “Este torneo nos invita a creer que pueden, y que van a responder cuando los solicitemos en los próximos partidos”, aseguró el trasandino.

En dicho plantel asomaban nombres como Martín Rodríguez, Gabriel Castellón, Álvaro Ramos, Branco Ampuero, Eduardo Vargas, Ángelo Henríquez y Esteban Pavez.

Los sobrevivientes de la China Cup

El tema es que el trabajo de Juan Antonio Pizzi no pudo extenderse. Ese mismo 2017, y tras no clasificar al Mundial de Rusia 2018, el trasandino dejó su cargo.

Está fue la convocatoria de Chile para la China Cup

Así las cosas hubo un puñado de jugadores que se mantuvieron en la selección chilena. Pero que en el último proceso solo quedaron dos sobrevivientes: Paulo Díaz y Guillermo Maripán. Inclusive fueron los que dijeron presente en la última convocatoria por Eliminatorias donde nuevamente Chile quedó fuera del Mundial.

Pese a ello, jugadores como Esteban Pavez -que también integró el plantel que ganó la China Cup- recordaron con cariño aquella conquista y que hasta el día de hoy es el último título que consiguió Chile.