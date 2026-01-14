Colo Colo preparaba los detalles del vuelo rumbo a Uruguay cuando un conflicto remeció la interna. Se trataba de cuestiones económicas. Específicamente los viáticos. Aunque con las horas se supieron muchos más detalles en torno a la reducción del dinero para ciertos funcionarios de la delegación.

También se conoció la intervención del capitán del primer equipo masculino, Esteban Pavez, para ayudar a los trabajadores que sintieron el perjuicio. “El ambiente interno no es de los mejores. Tuvieron esta reunión por este tema de los viajes y los viáticos”, detalló el periodista Rodrigo Gómez en Cooperativa Deportes.

“Finalmente la organización dispuso de un número limitado de personas para el viaje. Van 50 personas en la delegación. Mucha gente quedó fuera, por eso se generó la molestia en el staff. Y también con el recorte que hubo en los viáticos”, agregó el citado comunicador en la edición del programa de este miércoles 14 de enero.

Esteban Pavez intervino en este conflicto, según contó ADN Deportes. (Andres Pina/Photosport).

Tuvo más antecedentes que contar. “La idea de aquí en adelante es que en Colo Colo definen el momento económico como ‘economía de guerra’. Por lo mismo se reducen algunos gastos, como los viáticos. Esa idea generó la alerta. Se conversó, y me comentaron que deberían llegar a un acuerdo”, contó Gómez, quien dio luces de una solución.

Algo que seguro será a regañadientes. “No será el viático de antes pero sí un monto menor que tranquilice a los funcionarios. Los que quedaron abajo del viaje, nada que hacer. Colo Colo cerró el grupo con los cupos que dio la organización y no dio vuelta atrás”, contó Rodrigo Gómez en su reporte.

Aníbal Mosa tuvo una postura firme ante la molestia de parte del staff médico. (Alejandro Pizarro/Photosport).

Luces para la solución del conflicto interno de Colo Colo

Tras estas pistas de acuerdo interno que tendrá el conflicto de Colo Colo, en Cooperativa Deportes tomó la voz un experimentado comentarista del espacio: José Antonio Prieto, quien puso en tela de juicio esa movida. “El recorte presupuestario no pasará por el viático”, lanzó.

“Hay que contar los jugadores que salieron, cuánto pudieron recaudar por eso, cuánto podrían llegar a recaudar por otras salidas y cuánto bajaron la planilla. Por ahí va. Es una señal de que estamos cuidando hasta el último peso”, expuso el Toño Prieto.

En ese cálculo habían varios que sumaban harto: Sebastián Vegas, hoy en el León de México, por ejemplo. También Mauricio Isla, otro que salió del Monumental. Óscar Opazo y Emiliano Amor, además de los traspasos confirmados: el de Alan Saldivia a Vasco da Gama de Brasil y el de Vicente Pizarro a Rosario Central, que significaron cuatro millones de dólares para las arcas.

Alan Saldivia y Vicente Pizarro le dejaron dinero a Colo Colo en este mercado. (Felipe Zanca/Photosport).

Claro está que la millonaria multa que el fútbol chileno debe pagarle a TNT Sports, que significará menos dinero mensual para todos los clubes durante un tiempo, ha tenido efectos en clubes pequeños y grandes. Como en el Cacique, por ejemplo.

En el plano futbolístico, el desafío siguiente de Colo Colo será jugar la Serie Río de La Plata ante Olimpia este jueves 15 de enero a contar de las 21 horas en el estadio Luis Franzini.

