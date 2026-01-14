Colo Colo jugará su primer partido del año ante Olimpia en su debut en la Serie Río de La Plata 2026. Lamentablemente este compromiso se realizará tras un nuevo conflicto entre el plantel albo y la dirigencia de Blanco y Negro.

Esto lo decimos porque en las últimas horas trascendió que en el Cacique no hay dinero para pagarle el viático a los trabajadores que acompañen al plantel en el viaje a Uruguay.

Hablamos del staff médico, utileros y nutricionistas que siempre están con el equipo en esta clase de periplos. No obstante, para esta ocasión el dinero escasea en el Popular, algo que obligó la intervención del propio plantel de Fernando Ortiz.

Revelan la primera disputa entre los jugadores de Colo Colo con la dirigencia

De acuerdo a información entregada por el periodista Cristián Alvarado de ADN Radio, los referentes del Popular, encabezados por el capitán Esteban Pavez, están interviniendo ente caso.

“Los jugadores van en ayuda de los trabajadores que acompañan al plantel”, detalló el comunicador en su Twitter personal.

Esteban Pavez encabezas las negociaciones con Blanco y Negro por los viáticos en esta pretemporada de Colo Colo. | Foto: Photosport.

Cabe recordar que el 2025 también comenzó con disputas entre el plantel del Cacique con la dirigencia de Blanco y Negro. En esa ocasión fue por el desacuerdo en los premios de la temporada, algo que desencadenó en que los jugadores se restaran de las primeras actividades del centenario.

Los albos enfrentarán a Olimpia de Paraguay su debut en la Serie Río de La Plata este jueves 15 de enero desde las 21:00 horas en el Estadio Luis Franzini de Montevideo.