Una nueva ceremonia de los Premios Óscar se tomó la pantalla este domingo donde una película deportiva se alzó como uno de los grandes ganadores y se llevó la preciada estatuilla: F1: La película se quedó con la categoría de Mejor Sonido.

La película, que recibió excelentes críticas el año pasado y tuvo la participación de Lewis Hamilton, piloto de F1, como productor y también como actor, estuvo nominada a cuatro Premios Óscar en esta edición: Mejor Película, Mejores Efectos Visuales, Mejor Sonido y Mejor Montaje.

Hamilton celebra el triunfo

Lewis Hamilton publicó “¡Muchas felicidades al equipo!”, en sus redes sociales tras el anuncio, después de admitir que le era imposible asistir a la ceremonia tras haber competido en China ese mismo día.

La película retrata la historia de Sonny Hayes, interpretado por Brad Pitt, un piloto experimentado que regresa de forma sensacional al automovilismo para formar equipo con el novato Joshua Pearce y fue filmada durante y alrededor de varios fines de semana de Grandes Premios de la F1.

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La participación de Lewis Hamilton en la cinta

En conversación con F1, el piloto se refirió a su rol en la película. “Unirme a este proyecto como productor ha sido una experiencia de aprendizaje increíble, al ver todo lo que implica hacer un largometraje. También he aprendido mucho del otro lado, ya que todos nos hemos familiarizado con la Fórmula 1″.

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“Siempre me ha apasionado el cine y contar historias, y este deporte me encanta desde que tenía cinco años. Por eso, cuando tuve la oportunidad de hablar con Joe Kosinski y Jerry Bruckheimer sobre el proyecto, sentí que se unían los dos mundos que me apasionan”.

¿Dónde ver F1: La película?

La cinta se encuentra disponible en Applet TV bajo suscripción, en Google Play con un costo de 4.600 pesos y de Amazon Prime Video bajo subscripción complementaria.