En el mundo Motor, Franco Colapinto es el nombre del momento tras arribar a la Fórmula 1 con solo 21 años. Y no solo eso, ya que fuera de la cancha también fue tendencia con un particular y coqueto diálogo con una entrevistadora.

El trasandino tuvo un rendimiento sólido en el FW46 de Williams en lo que fueron sus primeros exámenes. Todo esto, tras ser oficializado como nueva incorporación del equipo Williams Racing de la F1, visitando las instalaciones de su escudería para el GP de Monza en Italia.

¿Cómo fue la carrera de Franco Colapinto?

Franco Colapinto arribó desde la Fórmula 2, donde este año deslumbró ubicándose sexto en el campeonato (con una victoria y dos segundos puestos). Su llegada a la F1 se dio cuando Williams Racing decidió reemplazar al estadounidense Logan Sargeant para la temporada 2024, comenzando en el Gran Premio de Italia en Monza.

El joven piloto inició en el mundo motor a los 9 años y rápidamente destacó internacionalmente en el karting. Por ello, tras años sin tener un argentino en las grandes ligas de la F1, el joven talento efusivamente comentó su momento.

“Es un sueño hecho realidad. Cuando todo esto empezó, estaba con la ansiedad de no tener el control, por suerte fue rápida la decisión, porque no había mucho tiempo. Eran horas. Había estado preparando la carrera de F2 en el simulador y al otro día me fui a Williams a preparar la carrera de Monza de F1″, dijo.

¿Cómo fue el particular diálogo con entrevistadora de España?

Colapinto también se llevó apodos como “galán” y “pícaro”, tras una comentada entrevista que le hizo Christine GZ, una figura destacada en el mundo del automovilismo, tanto a nivek de cronista como piloto.

Fue ahí que el argentino y sus respuestas a la influencer fueron tendencia rápidamente, con Colapinto diciéndole a la mujer “estoy en una nube, gracias por hacerme esta nota, tenía muchas ganas de que me entrevistaras. Me contaron que sos muy divertida, muy graciosa, así que quería reírme un poco acá”.

Si quieres ver la entrevista y el resto del diálogo, revisa el siguiente video: