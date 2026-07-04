El técnico Jesse Marsch analizó de forma especial el duelo en el que Canadá perdió por tres a cero ante Marruecos.

Son el primer anfitrión en irse eliminado. Canadá cayó ante Marruecos por 3-0 y terminó despidiéndose del Mundial 2026 en los octavos de final. El cuadro norafricano ahora espera al ganador del duelo entre Paraguay y Francia.

Fue un partido que en el primer tiempo estuvo cerrado. De hecho, los norteamericanos se mostraron mejor en esos 45 minutos, mientras que Marruecos se veía errático en la cancha.

La segunda mitad los roles se invirtieron y los Leones del Atlas le pasaron por encima a los canadienses. Y, en su caso, fueron mucho más contundentes de cara al gol.

ver también Paraguay vs Francia MINUTO a MINUTO: todos los detalles de los octavos del Mundial 2026

¿Mal perdedor? DT de Canadá dice que su equipo jugó mejor

Cayó por 3-0, pero igual cree que jugaron mejor. El DT de Canadá se mostró más que contento con el desempeño de sus pupilos y no quedó satisfecho con un resultado que, según dijo, debió ser menos extenso.

“Fuimos el mejor equipo. Ellos hicieron un par de jugadas más que nosotros, pero la intensidad no fue el problema. Simplemente, ellos tienen más calidad en el último tercio de cancha”, empezó diciendo el DT, Jesse Marsch.

El técnico canadiense y su particular visión del duelo ante Marruecos | Getty Images

“Pero, en el plan de juego, en la idea de un grupo de chicos que creen en sí mismos, fuimos el mejor equipo en la primera mitad. Una jugada hizo el 1-0, pero de no haber sido así, el partido era nuestro”, aseguró el técnico, que perdió por 3-0.

Tweet placeholder

En resumen…

Canadá cayó 3-0 ante Marruecos en los octavos de final y se convirtió en el primer país anfitrión eliminado del Mundial 2026.

cayó 3-0 ante Marruecos en los octavos de final y se convirtió en el primer país anfitrión eliminado del Mundial 2026. La Selección de Marruecos avanzó a los cuartos de final, donde espera al vencedor de la llave entre Paraguay y Francia.

avanzó a los cuartos de final, donde espera al vencedor de la llave entre Paraguay y Francia. El director técnico canadiense, Jesse Marsch, aseguró que su escuadra fue el mejor equipo en la cancha a pesar de la abultada derrota.