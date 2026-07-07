El entrenador argentino analizó lo sucedido en la previa al partido con Bélgica. Además, habló de su futuro tras el Mundial 2026.

Ni la ayuda de la FIFA mantuvo en competencia a Estados Unidos en el Mundial 2026, porque Bélgica le pintó la cara a los locales con un contundente 4-1 y los dejó eliminados en octavos de final.

La previa del encuentro se manchó por la polémica situación que vivió Folarin Balogun, quien pudo jugar a pesar de estar suspendido, todo tras el telefonazo de Donald Trump a Gianni Infantino.

Tras la derrota, habló el entrenador del Team USA, Mauricio Pochettino, quien se quejó por el complicado clima que hubo en la antesala al choque con los belgas.

“Estoy muy decepcionado con las personas que deberían haber entendido la situación y han confundido las cosas”, se quejó el argentino, quien agregó que “¿de qué sirve insultar o recibir muchos mensajes negativos o amenazas si mi posición es la del seleccionador?”.

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Mauricio Pochettino habla de su futuro en Estados Unidos

El ex entrenador de Chelsea, Tottenham, PSG, entre otros, habló de su futuro luego de la eliminación de Estados Unidos y declaró que se siente cómodo en América del Norte.

“Estoy muy feliz aquí. Hemos construido una buena relación, pero ahora no es el momento de hablar de eso. Ahora se trata de descansar un poco, reflexionar, luego tener algunas conversaciones, y después veremos cuál es la decisión de la Federación y de nosotros”, dijo el argentino.

Mauricio Pochettino apoyó a sus jugadores tras la eliminación. (Photo by Alex Grimm/Getty Images)

Por último, analizó el partido ante Bélgica, donde los europeos se vieron superiores desde el principio y materializaron la ventaja en el resultado.

“Nunca estuvimos conectados con el juego. Nunca seguimos el flujo del partido, incluso cuando anotamos el 1-1, en la siguiente acción encajamos un gol que no debimos encajar”, cerró.

En síntesis

Bélgica eliminó a Estados Unidos del Mundial 2026 tras ganarles 4-1 en octavos de final.

a Estados Unidos del Mundial 2026 tras ganarles en octavos de final. El delantero Folarin Balogun jugó el partido a pesar de estar previamente suspendido.

jugó el partido a pesar de estar previamente suspendido. El entrenador argentino Mauricio Pochettino declaró sentirse feliz dirigiendo a la selección estadounidense.