Youri Tielemans reveló una conversación que tuvo el plantel belga luego del arreglín que benefició a los estadounidenses. Aunque hubo opiniones divididas tras sacar al último anfitrión que quedaba en el Mundial 2026.

Más allá de que Estados Unidos finalmente sí pudo utilizar a Folarin Balogun pese a la expulsión, Bélgica le propinó una paliza al último anfitrión del Mundial 2026 que seguía en carrera. Fue un 4-1 muy expresivo que tuvo como broche de oro un gol de Romelu Lukaku.

Por si eso fuera poco, el portentoso atacante del Napoli de Italia sacó los pasos de baile para imitar la horrenda coreografía que el presidente estadounidense, Donald Trump, suele hacer. Antes del partido, hubo una motivación extrema en el plantel dirigido por Rudi García.

Así lo hizo saber el centrocampista Youri Tielemans, capitán del equipo. “Seré sincero: hicimos una reunión cuando supimos la noticia. Nos dijimos que teníamos que hablar dentro de la cancha y lo hicimos”, apuntó el jugador de 29 años, autor de un doblete en el postrero triunfo frente a Senegal.

Youri Tielemans celebra el gol de Vanaken ante Estados Unidos. (Jamie Squire/Getty Images).

“Estoy muy orgulloso del equipo, demostramos que estamos preparados para rendir a este nivel”, aseguró Tielemans, quien también jugó en el Leicester City de Inglaterra y el AS Mónaco de Francia. Eso sí, el portador del brazalete en el cuadro belga no fue el único que sacó la voz.

Otro que abordó el tema fue Dodi Lukebakio, quien fue titular ante el cuadro adiestrado por Mauricio Pochettino. “Realmente no entendimos por qué le permitieron jugar, pero decidimos no meternos mucho en eso. Queríamos mantener la concentración y jugar nuestro partido. Eso hicimos”, apuntó el atacante del Benfica de Portugal.

Charles de Ketelaere celebra junto a Dodi Lukebakio uno de sus dos goles a Estados Unidos. (Alex Grimm/Getty Images).

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Bélgica habla de “justicia en la vida” tras la goleada a Estados Unidos pese al Balogun GATE del Mundial 2026

En Bélgica, la situación en torno a Folarin Balogun sirvió de motivación para hacerle frente a Estados Unidos y dejarlo afuera con una goleada en el Mundial 2026. Otro que habló con los medios de comunicación fue Nicolas Raskin, autor de una asistencia para la apertura de la cuenta.

“No creemos que haya sido justo, pero siempre hay algo de justicia en la vida. Todo eso nos trajo un poco de suerte. Necesitábamos ganar este partido y enviar un fuerte mensaje”, manifestó el centrocampista que milita en el Rangers FC de Escocia.

Nicolas Raskin estuvo más despierto que todos dentro del área y le sirvió el 1-0 a De Ketelaere. (Carl Recine/Getty Images).

Aunque el goleador de la noche, Charles De Ketelaere, no estuvo tan de acuerdo con que la situación de Balogun haya sido un impulso. “No creo que haya sido mucha más motivación, un partido así ya la trae por sí solo. Hablamos durante cinco minutos de eso, no más“, sentenció el atacante de 25 años que milita en el Atalanta de la Serie A de Italia.

Charles de Ketelaere celebra uno de sus tantos ante el anfitrión del Mundial 2026 que quedaba en carrera. (Luke Hales/Getty Images).

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