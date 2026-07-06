El delantero estadounidense había sido expulsado, pero un pedido de Donald Trump cambió todo. El episodio indigna al fútbol y en su plantel se hacen los desentendidos.

Folarin Balogun protagoniza una de las manchas más tristes en la historia del Mundial. El delantero de Estados Unidos recibió un inédito perdonazo de parte de la FIFA después de haber sido expulsado en la fecha pasada.

El tremendo planchazo que metió el atacante en el duelo ante Bosnia y Herzegovina, por el que se ganó la tarjeta roja, ahora lo deja limpio. Y es que un llamado de Donald Trump a Gianni Infantino, reconocido por el propio presidente norteamericano, derivó en que le quitaran la amonestación y así pueda jugar los octavos de final ante Bélgica esta tarde.

El hecho ha generado un rechazo total en todo el planeta fútbol, donde lamentan la manera en la que los locales han modificado a su antojo la actividad. Eso sí, en el camarín tratan de desmarcarse por completo del tema e incluso aseguraron que estaban listos para jugar sin él.

Plantel de Estados Unidos evita la polémica con la FIFA por Balogun y el inédito perdonazo en el Mundial 2026

El perdonazo de la FIFA a Foralin Balogun y Estados Unidos demuestra que este torneo ha sido de todo, menos justo. La tarjeta roja eliminada al jugador, sosteniéndose en la que no le mostraron a Lionel Messi por una situación similar, ha dejado expuesto al ente rector del fútbol en pleno Mundial 2026.

Foralin Balogun fue expulsado por este planchazo, pero la FIFA se la quitó para que juegue el Mundial con Estados Unidos gracias a Donald Trump. Foto: Getty Images.

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Pero más allá de cómo se metió Donald Trump en el tema, en el plantel estadounidense se lo toman con calma. Christian Pulisic, uno de los referentes, se sinceró al respecto y aseguró que “fue extremadamente difícil. Si quieres llámalo justicia, como quieras. Nosotros estábamos preparados para jugar sin él“.

En esa misma línea, el jugador destacó que esto le sirve a un Foralin Balogun que ha sido figura en el Mundial 2026. “Se nos ha dado esta oportunidad de tenerlo. Más que todo, estoy feliz por él, viendo la sonrisa en su cara. Se merece estar jugando“.

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El episodio marca quizás uno de los puntos más preocupantes en lo que va de torneo. Estados Unidos cambió presentaciones y agregó hasta instancias con tal de ajustar la actividad a lo que ellos hacen con el básquetbol o fútbol americano, pero nunca nadie imaginó que llegarían a este punto.

Habrá que esperar para ver si es que desde el ente rector del balompié sacan la voz o deciden explicar los motivos de este perdonazo. Lo único cierto hasta ahora es que, una vez más, la pelota se ha manchado.

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Estados Unidos podrá tener a Foralin Balogun para el choque con Bélgica. El Mundial 2026 vive una jornada llena de polémica y en la que la FIFA queda en ridículo ante todo el planeta.

El posible rival de Estados Unidos y Bélgica en cuartos de final del Mundial 2026

Con Folarin Balogun a disposición, Estados Unidos y Bélgica se preparan para pelear por un lugar en los cuartos de final del Mundial 2026. El ganador se enfrentará al vencedor de la llave entre Portugal y España.

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En resumen, Balogun y el Mundial 2026