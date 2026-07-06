Luego que la FIFA rechazara el recurso impuesto previo al partido, en la nación europea advierten que este duelo se puede definir "por secretaría".

Ni siquiera entran a la cancha y el duelo entre Bélgica y Estados Unidos por octavos de final del Mundial 2026 ya tiene bastantes condimentos. Todo por la ayuda que desde la FIFA hicieron al local tras abolir la suspensión por tarjeta roja al delantero Folarin Balogun.

La Real Federación de este país presentó ante el Comité Disciplinario del organismo un recurso para impugnar la elegibilidad del goleador, el cual desde el ente fue declarado “inadmisible“, pues carecen de legitimación para apelar la decisión.

Ante esta situación, desde Bélgica amenazaron a Estados Unidos con que si incluían en su nómina a Balogun para el duelo de este lunes a las 20:00 horas en Seattle, acudirán al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) para que resuelva este litigio.

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Bélgica amenaza a EE.UU. con ir al TAS por Balogun

“Hasta la fecha, la RBFA no recibió ninguna justificación para esta decisión, ni la información que solicitó desde el inicio del procedimiento: una copia de la decisión y la justificación que declara al jugador elegible, así como el informe del árbitro. Esto constituye una infracción de las normas de la FIFA“, advierte la Federación en un comunicado oficial.

Por lo mismo, en Bélgica recalcan que “notificó a la Federación de Fútbol de Estados Unidos que impugnará la elegibilidad del jugador si figura en la hoja oficial de anotaciones del árbitro”, y añaden que “esto deja abiertas todas las demás acciones legales“.

Esto significa que si el técnico Mauricio Pochettino incluye a Balogun en la nómina del juego, los europeos acudirán al TAS, que se tomará un plazo de 24 horas desde la presentación de la apelación para realizar un dictamen. Presión al límite.

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En síntesis