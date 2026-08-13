El día que Mourinho se rindió ante el talento de Marcelo Díaz: “Juega en pantuflas”

El histórico entrenador portugués destacó la labor en el mediocampo de “Carepato”. “Es fundamental”, recalcó.

El fútbol chileno sufre con la partida de uno de sus máximos estandartes en la U de Chile y la generación dorada. Esto porque durante la jornada de este jueves 13 de agosto el volante Marcelo Díaz anunció oficialmente su retiro del fútbol profesional.

“Me voy vacío, entregué todo lo que tengo. El regalo más grande fue los compañeros que cruce en el camino. Hoy anuncio que me voy a final de temporada”, indicó “Carepato” que jugará hasta final de año para colgar los botines de forma definitiva.

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“Ser capitán en la U fue lo más grande que me pasó en el fútbol”, complementó emocionado el volante que a final de temporada cumplirá 40 años.

Decisión que de inmediato comentaron los hinchas azules. En su publicación de Instagram se desplegaron cientos de mensajes en apoyo y reconocimiento para su labor. Incluso algunos fueron más allá y pidieron un último baile en el año del centenario en 2027.

El día que Mourinho llenó de elogios a Marcelo Díaz

Pero mientras se recordaba a Marcelo Díaz por su gran carrera, también se volvió a hacer viral el día en que Mourinho lo aplaudió por su gran labor como mediocampista.

Marcelo Díaz brilló en Racing Club y Mourinho lo llenó de elogios. (Photo by Rodrigo Valle/Getty Images)

Aunque usted no lo crea, esto ocurrió en 2019 cuando Marcelo Díaz disputó la Copa Sudamericana por Racing Club. En dicha campaña la cadena DAZN transmitió el duelo de la Academia ante Corinthians y el chileno fue el que se robó todas las miradas.

“Marcelo Díaz juega en pantuflas. Lo hace muy bien y es un jugador fundamental en la organización de Racing”, enfatizó Mou.

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“Proyecta bien los laterales, tiene buen juego interior. Es un equipo con mucha calidad táctica. Corinthians tiene que presionar mejor a Díaz. Tiene mucha lectura de juego y buenos pases, es de los mejores volantes del fútbol sudamericano”, agregó sobre el chileno. Palabras que hoy cobran el doble de valor por lo que representó el volante en el extranjero y porque dejó en lo más alto el nombre del balompié nacional.