En la cuenta oficial del organismo en Instagram, se le rinde tributo al meta caboverdiano por su debut en Copas del Mundo con 40 años.

Si bien en todo el mundo están a la espera de que el arquero caboverdiano Vozinha haga su debut oficial con la camiseta de Colo Colo, el futbolista no para de recibir tributos luego de su explosiva aparición en el Mundial 2026.

En su debut absoluto en citas planetarias, el meta de las cuatro décadas hizo una actuación inolvidable que provocó una insólita decisión de la FIFA de elegirlo como el mejor en su puesto del certamen, pese a que recibió más goles que el campeón español Unai Simón.

Pero el ente rector del fútbol mundial no se quedó allí, pues en la previa a que se estrene con Colo Colo, decidieron incluir a Vozinha en su Museo, calificándolo como un futbolista que “hizo historia” durante su participación en el Mundial de Norteamérica.

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El homenaje que la FIFA le hace a Vozinha

A través de su cuenta oficial, que cuenta con más de 512 mil seguidores, le dedican un posteo al caboverdiano con su icónica atajada en el empate sin goles con España y comienzan el escrito con la frase “nunca es demasiado tarde“, para luego contar su historia.

“Vozinha se convirtió en el arquero de mayor edad en mantener su portería a cero en su debut en la Copa Mundial de la FIFA. Con 40 años y 12 días, lideró a Cabo Verde contra España en el primer partido de su país en un Mundial”, destaca el organismo.

Además, recuerdan que “firmó su primer contrato profesional a los 25 años y ni siquiera tenía club poco antes del torneo; sin embargo, protagonizó una de las historias más increíbles del Mundial”, para luego señalar que él “es la prueba viviente de que nunca es demasiado tarde para perseguir tus sueños. Nunca dejes de creer”.

En síntesis