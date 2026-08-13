Lo que no se vio de Vozinha: niños llorando por abrazar al arquero de Colo Colo

Colo Colo emitió un video con imágenes inéditas de la llegada de Vozinha. El cariño que recibió llegó hasta de hinchas de U. Católica.

Vozinha provocó una revolución la semana pasada, cuando arribó a Colo Colo. A varios días de esa llegada, el club mostró un video con imágenes del recibimiento que tuvo el meta africano.

Entre ellas se puede ver a un pequeño muy emocionado por poder abrazar al nuevo arquero del Popular. Incluso los ojos lagrimean, lo que da cuenta de la relevancia que tiene.

“Está muy emocionado”, indica Militza García, jefa de comunicaciones del Popular al mirar el encuentro del pequeño con Vozinha, antes de que le diera un abrazo muy cariños.

“Muchas gracias”, responde el caboverdiano tras darse cuenta de la locura que generó su presencia entre los niños.

Vozinha junto a niños que le pidieron fotos

Vozinha se probó los zapatos y se enamoró del Monumental

A pesar de venir recién llegando tras un largo vuelo, se dio el tiempo de sacarse muchas fotografías con quienes estaban en el hotel, entendiendo que es una figura mundial.

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También le entregaron sus nuevos zapatos de fútbol, los que se probó para que la talla fuera la correcta. “Es la que nos mandaron desde Cabo Verde“, señalan los chilenos que lo atendieron como rey.

En el video se puede observar a Vozinha escuchar atento a Aníbal Mosa, sus exámenes médicos, tomarse fotos con hinchas de Universidad Católica y sus primeros momentos en el Monumental.

Un hincha de la UC junto a Vozinha

“En casa, está bonito. Muy bueno”, dijo al conocer el recinto de Macul. “Buena vista”, señaló al mirar la cordillera y agregar que es “la Ruca”.