Burhan Can Terzi usó su cuanta de Twitter para comentar la insólita detención de la que fue víctima.

El nombre del periodista turco Burhan Can Terzi ganó notoriedad a nivel mundial en los últimos días por una insólita situación, esto luego que fuese detenido por la justicia en su país por dar información falsa en este mercado de fichajes.

Todo ocurrió cuando el comunicador aseguró que Galatasaray tenía un acuerdo para fichar a uno de los mejores jugadores del Bayern Munich de Alemania. Hablamos del volante Jamal Musiala, quien jugó el último Mundial 2026 con el combinado germano.

No obstante, desde el propio club turco negaron cualquier movimiento por el jugador. Terzi, muy lejos de retractarse por lo que dijo, mantuvo su versión, lo que le valió enfrentar la ley bajo los cargos de “difusión pública de información engañosa”.

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Periodista detenido por dar información errónea en este mercado de fichajes habla

Por medio de su Twitter personal Burhan Can Terzi comentó esta situación, donde aseguró que “el proceso ocurrido el lunes ya es de su conocimiento. No veo necesario extenderme demasiado al respecto. Estoy agradecido por la sensibilidad de nuestro pueblo y por los mensajes de apoyo recibidos”.

Burhan Can Terzi usó su Twitter para hablar de la insólita detención que sufrió. | Foto: Captura.

“Durante todo el proceso, agradezco enormemente la cortesía mostrada por todas las personas del ámbito judicial y policial, especialmente por nuestras fuerzas del orden. A mis valiosos abogados, amigos, y a los estimados representantes del mundo del deporte, desde el Galatasaray hasta el Fenerbahce, desde el Besiktas hasta el Trabzonspor, así como a mis colegas en los medios escritos y audiovisuales, les doy las gracias de corazón por su apoyo”, agregó.

Para cerrar, Terzi afirmó que “tengo una gratitud infinita hacia todos los que llamaron, preguntaron y no dejaron que mi familia se sintiera sola”.

Cabe destacar que el periodista aseguró en medio de las diligencias que la información de este fichaje le llegó por medio del empresario turco Oktay Ercan, propietario del club belga Westerlo. Justamente este individuo fue quien inició acciones legales contra Terzi.

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En síntesis