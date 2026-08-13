Gabriel Mendoza señala que no quiere ser soberbio, pero Colo Colo ya debe estar pensando en torneo internacional para el 2027.

Colo Colo lleva una gran ventaja en el torneo nacional, pues marcha en la tabla 12 puntos por encima de Universidad de Chile. Si bien resta mucho por jugarse, en los albos la confianza es total.

Así al menos lo manifiesta Gabriel Mendoza. Ni siquiera se pone nervioso ante la opción de perder el Superclásico ante los azules la próxima semana, ya que igual imagina la estrella 35 en el Monumental.

“El próximo clásico no va a definir nada”, le señala a Redgol para dejar en claro que no se pone en riesgo el campeonato. “Sí será un partido único en el que Colo Colo debe sacar provecho por lo que viene jugando”, indica.

Coca Mendoza no piensa que Colo Colo pierda el título

Colo Colo al clásico con Vozinha en el arco

De hecho, asegura que los albos están trabajando con el foco en el 2027. “Se está pensando en el próximo año. No por pecar de soberbio, pero el equipo anda bien”, señala el popular Coca.

“La dirigencia y cuerpo técnico deben pensar en el próximo año, en torneo internacional. En refuerzos para ese torneo”, indica sobre lo que sería la vuelta a la Copa Libertadores.

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También proyecta lo que será el debut de Vozinha, que le dará pimienta al torneo nacional. “Ahora con O’Higgins creo que va a jugar y después el clásico”, señala.

“Por un tema mediático tiene que jugar el clásico. Pero sigo con la idea que Maureira es activo fundamental para los años venideros de Colo Colo”, cerró Mendoza.