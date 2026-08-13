La frase llena de humildad de Hernán Caputto tras la nueva hazaña de Coquimbo: “Los pies en la tierra”

El entrenador del cuadro Pirata no se agranda tras el empate logrado ante Platense por los octavos de final de la Libertadores.

Coquimbo Unido sigue representando a lo grande al fútbol chileno en la Copa Libertadores, puesto que está vivo en la serie de octavos de final ante Platense de Argentina.

El cuadro Pirata sacó adelante el partido de ida disputado en Buenos Aires, debido a que rescató un empate 1-1 en el estadio Ciudad Vicente López, gracias al gol de Guido Vadalá en el tiempo agregado.

La serie entre chilenos y argentinos está totalmente abierta, porque todo se define desde el próximo miércoles en Coquimbo, y el entrenador del campeón nacional, Hernán Caputto, pide calma a los hinchas.

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Hernán Caputto no se agranda en Coquimbo Unido

El director técnico argentino nacionalizado chileno habló tras el partido en Buenos Aires, y no se agrandó a pesar del buen resultado, y pide mesura de cara a la revancha que se desarrollará en territorio nacional.

“Nos deja bien parados, aunque tendremos un partido igual o más duro. Hay que mantener los pies en la tierra“, dijo Hernán Caputto.

Además, el entrenador destacó el rendimiento del arquero Diego Sánchez, quien contuvo un penal que dejó con chances a Coquimbo de sacar un buen resultado ante Platense en calidad de visitante.

Hernán Caputto celebra el empate de Coquimbo. Foto: Fotobaires/Photosport

“Fue fundamental que no se ampliara el marcador y, después de esa atajada, llegó el empate. Estoy acostumbrado a que Diego responda así”, analizó el estratega.

Coquimbo Unido tiene una linda chance de meterse en los cuartos de final de la Copa Libertadores, pero para ello deberá definir en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

En síntesis

Coquimbo Unido empató 1-1 ante Platense por la ida de octavos de Copa Libertadores.

empató 1-1 ante por la ida de octavos de Copa Libertadores. Guido Vadalá marcó el gol del empate para Coquimbo en el tiempo agregado.

marcó el gol del empate para Coquimbo en el tiempo agregado. Diego Sánchez atajó un penal y la definición será en el estadio Sánchez Rumoroso.

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¿Cuándo y a qué hora juega Coquimbo Unido vs Platense por la Copa Libertadores de América?

La revancha entre Coquimbo Unido y Platense por los octavos de final de la Copa Libertadores de América se jugará el miércoles 19 de agosto, a partir de las 18:00 horas de Chile, en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso.