El técnico de los Piratas dedicó lindas palabras para la enorme multitud que viajó pese a las dificultades.

Coquimbo Unido consiguió un importante empate contra Platense en la Copa Libertadores. Hernán Caputto no solo quedó alegre por el resultado, sino que también por el apoyo de la gente.

Los Piratas tuvieron todo para perderlo, pero terminaron rescatando una trabajada igualdad. Cuando perdían por 1-0, en el minuto 82, el Calamar tuvo un penal a su favor, pero Diego Sánchez atajó el remate de Guido Mainero. Ya en el 95′ Guido Vadalá puso el empate definitivo.

El masivo apoyo de hinchas de Coquimbo

El empate deja una sensación muy buena en Coquimbo. Ahora definirán la llave en condición de local el próximo miércoles 19 de agosto en el Francisco Sánchez Rumoroso. Hernán Caputto sabe que por el trámite del duelo, fue justo el resultado ante Platense.

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“Creo que es justo, no es demagogia, es la realidad. El trámite del partido se dio que nosotros intentamos jugar e intentamos jugar de igual a igual“, indicó el técnico. Más allá de lo futbolístico, Caputto no quiso dejar pasar el fuerte apoyo de los hinchas piratas, quienes llenaron la tribuna visitante del Estadio Ciudad de Vicente López.

“Con respecto a lo de la gente, no quiero dejar de nombrar eso. Ustedes lo vieron, fue increíble. Compraron todas las entradas, viajaron y muchos vinieron en bus. Estaba cerrado el paso en Mendoza, entonces tuvieron que ir hacia el norte y volver. Estuvieron viajando desde el sábado“, detalló el entrenador.

Los hinchas de Coquimbo llegaron en gran cantidad a Buenos Aires. Imagen: Getty

Por el mal tiempo de los últimos días en Chile, el Paso Libertadores no estaba habilitado. Por esto, los seguidores de Coquimbo Unido debieron darse una vuelta más larga para llegar por tierra a Buenos Aires. Y como buenos piratas, regresan con un empate que es un verdadero tesoro.

“Ante todo, agradecer a la gente que viajó. Es una región que ha sufrido muchísimo en este tiempo por la catástrofe de la lluvia y ha sido muy duro todo lo que han sufrido. Creo que el fútbol tiene eso, que trasciende, así que es para ellos y sobre todo también para toda esta gente que viajó, que nos acompañó en masa y que lo notamos en un estadio donde, al estar tan cerca, el público se notó”, cerró Caputto.