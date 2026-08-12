Mientras Antofagasta empata con Wanderers, San Felipe da el batacazo en Arica: Así se mueve la tabla de la Primera B

El elenco del Uní Uní logró valioso triunfo en el norte y sale del fondo de la tabla. Mientras que caturros y pumas siguen a la caza de Cobreloa

La Primera B sigue al rojo vivo y demuestra que es una de las competencias más difíciles del continente. Este miércoles se cerró la jornada con dos duelos que se jugaron con el cuchillo entre los dientes.

Pero en está ocasión la sorpresa la concretó Unión San Felipe en el Estadio Carlos Dittborn. Eso sí los del Aconcagua tuvieron que esperar hasta el minuto 70 para celebrar la única conquistar del partido.

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Tras gran jugada de Benjamín Aravena, tocó para Diego Pereira que sacó un centro al corazón del área de San Marcos. Luis García se disfrazó de delantero y con certera volea le rompió el arco a Rodrigo Saracho y puso el 1-0.

Pero la definición del encuentro tuvo que esperar hasta el final por el penal de Norberto Palmieri por tirón de camiseta a Augusto Barrios. En el 97’ Alfredo Ábalos tomó el balón y decidió ejecutar desde los doce pasos. Sin embargo, el remate del experimentado delantero se fue por encima del travesaño y permitió el triunfo de los forasteros por la cuenta mínima.

Esto porque, tras la derrota de Rangers por 3-2 ante Deportes Recoleta, Unión San Felipe ahora tiene 20 puntos y queda ubicado en el puesto 13°. Mientras que el elenco de San Marcos queda cuarto con 30 puntos.

En tanto, Rangers sigue como colista con 6 unidades y sigue peligrando en la división. Por su parte Recoleta pasó al 10° con 26, por lo que sueña con Liguilla.

Santiago Wanderers sigue como único escolta

En el otro partido en horario prime, Santiago Wanderers no pudo superar a Deportes Antofagasta y ambos elencos repartieron puntos en el Estadio Calvo y Bascuñán.

Ambos elencos tenían la chance de acercarse a Cobreloa, que igualó frente a Magallanes y sigue como puntero con 35 puntos. Sin embargo, caturros y pumas no se hicieron daño y se mantienen a la caza de los mineros. Wanderers ahora tiene 34 unidades y es el único escolta. Mientras que Antofagasta es el tercero con 30 y una diferencia de +12.