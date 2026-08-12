Los Piratas rescataron un agónico empate y desde el Calamar tuvieron una fea actitud con el equipo chileno.

Coquimbo Unido se hizo grande en Copa Libertadores y con mucha jerarquía, igualaron ante Platense en los minutos finales. Claro que los argentinos no se tomaron para nada bien el resultado.

En un duelo de dientes apretados, el Calamar abrió la cuenta a través de Luciano Giménez. Incluso, tuvieron un penal para ampliar el marcador, pero Diego Sánchez le contuvo el remate a Guido Mainero. Finalmente, en el 95′, Guido Vadalá puso el 1-1 definitivo.

La denuncia de Coquimbo Unido

Una vez finalizado el encuentro, en Coquimbo Unido era todo alegría. Los dirigidos por Hernán Caputto sobrevivieron a una dura prueba como visitante y ahora tienen la mesa servida para en condición de local, buscar el paso a cuartos de final.

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La otra cara de la moneda era Platense. Los argentinos pudieron poner el 2-0 en el minuto 82, pero Diego Sánchez lo evitó y terminaron empatando. La amargura llegó a tal nivel en el Calamar, que estos tuvieron un feo gesto con los Piratas y así lo denunció Alejandro Camargo.

“Nos fuimos a bañar y no había agua caliente. Que en este nivel se den esas cosas es raro. Pero no nos tiene que influir. Al final nos fortalece dentro y fuera de la cancha. Ahora de local tenemos que hacer las cosas”, indicó Camargo a la prensa.

La tapada de Mono Sánchez que levantó a Coquimbo. Imagen: Getty

Pese al mal momento, nada le quitaba la sonrisa de oreja a oreja a los jugadores de Coquimbo Unido. Por esta razón, el propio Alejandro Camargo aseguró que no repetirán el ordinario desaire que tuvieron los argentinos en su casa.

“Allá sí le vamos a poner agua caliente. Nosotros hablamos en cancha. Desde que estaba en Lota Schwager que no me pasaba esto. Ahí la Conmebol tendrá que ver“, cerró el volante. La vuelta será el próximo miércoles 19 de agosto a las 18:00 horas, en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.