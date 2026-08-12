Periodista de TNT Sports denuncia agresión de hincha en Argentina: “Me duele mucho”

Coni Solar acusó que tras el pitazo final de Platense-Coquimbo, una hincha trasandina la golpeó en el Estadio Vicente López. “No le hice nada”, recalcó.

Coquimbo Unido rescató un valioso empate en Buenos Aires y sigue con vida en la Copa Libertadores. El elenco de Hernán Caputto logró igualar 1-1 con Platense y ahora debe definir en casa la llave por los octavos de final.

Sin embargo, la alegría de la jornada quedó opacada por la agresión que sufrió Coni Solar, la periodista de TNT Sports. Lo que denunció a través de sus redes sociales.

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La comunicadora dijo presente el martes en el Estadio Jorge Luis Hirschi, también conocido como Estadio UNO, en el empate de Universidad Católica ante Estudiantes de La Plata. Incluso compartió con Fernanda Benavidez, la esposa de Fernando Zampedri.

Coni Solar denuncia agresión en Buenos Aires: hincha de Platense la golpeó

Por lo mismo, este miércoles asistió al Estadio Ciudad de Vicente López para seguir la llave de Coquimbo Unido y Platense.

Coni Solar denunció que hincha trasandina la agredió en Argentina

El tema es que ahora la experiencia no fue de las mejores para la comunicadora. Esto porque una hincha trasandina se molestó con su presencia y hasta la agredió.

“Finalizó el partido y me llevé una patada”, indicó de entrada en su Instagram. En la previa había realizado entrevistas como a Lucas Barrios, pero el ambiente cambió totalmente tras el pitazo final.

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“Una hincha me reconoció como chilena y me pegó una patada. Me duele mucho la pierna”, lamentó la comunicadora.

En su publicación alcanzó a identificar a la agresora y lamentó que nadie de seguridad hizo algo. “Me fui insultada y me con una patada”, sentenció.

En resumen:

Coquimbo Unido empató 1-1 con Platense en el duelo de ida por los octavos de final de Copa Libertadores

La periodista Coni Solar sufrió agresión de parte de hincha de Platense

La comunicadora de TNT Sports indicó en sus redes sociales que la agredió en la pierna sin ningún tipo de provocación.