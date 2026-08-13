Arturo Vidal manifestó que el actual elenco de Colo Colo se siente mucho más fresco para ir en busca del arco de los rivales.

Colo Colo es sólido líder del torneo nacional y Arturo Vidal explica a qué se debe esta diferencia con el resto de los equipos, considerando que le llevan 12 puntos de ventaja a U de Chile, que marcha segundo.

“Este equipo muestra madurez. No le teme a equivocarse o que le hagan un gol, sale a jugar de la misma manera, no importa uno o dos goles”, manifestó el King en su streaming.

Además detalló la personalidad que tiene el Cacique. “El equipo siempre busca hacia adelante, no para de correr, no para de presionar. Eso te da tranquilidad”, explica.

Sobre la evolución con Fernando Ortiz en la banca, dice que “el año pasado, desde que llegó el entrenador, hubo poco tiempo de trabajo. El equipo no se afirmó bien. Pero desde que empezó la pretemporada el equipo ha trabajado duro, consiente, hay competencia en el día a día”.

Vidal destaca el cambio de Colo Colo con Ortiz en la banca

La confianza de Vidal en Colo Colo: “Saldrá el gol”

Vidal destaca lo que hace el plantel albo. “Los movimientos que tenemos son por eso, ya se conoce el equipo. Da tranquilidad para enfrentar partidos complicados”, explica.

Además el cuadro popular ya no le teme a la adversidad. “Hemos ido tomando esa confianza de que cuando fallabas pensabas que no ibas a poder sacarlo. Ahora hay una frescura cuando estamos jugando, cuando tenemos la pelota”, dice el King.

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“Buscamos por todas partes, sabemos que saldrá el gol aunque los equipos se metan atrás. Tenemos miles de soluciones para hacer un gol”, es lo que advierte.

Destaca lo hecho por jugadores de la línea defensiva que se involucran en ataque. “Rompen jugadores que el otro equipo no sabe que lo pueden hacer“, manifiesta Vidal.