Experto entrega las claves del fichaje de Alexis Sánchez al CF Montréal: “Liga en crecimiento”

El Bicampeón de América remeció el mercado al cerrar su etapa en Europa para jugar por la Major League Soccer.

Alexis Sánchez sorprendió a todos en el mercado de fichajes. Tras su salida del Sevilla, todo apuntaba a que regresaría a Chile para jugar por la U, el club de sus amores. Sin embargo, a último minuto decidió cambiar de rumbo y ahora jugará por el CF Montréal de la MLS.

“Anunciamos hoy la contratación del delantero internacional chileno Alexis Sánchez como Jugador Franquicia”, indicó el cuadro canadiense. En el anuncio se detallo que firma hasta 2027 con la opción de renovar un año más.

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“Estoy muy feliz de unirme al CF Montréal y asumir este nuevo reto”, agradeció el nacido en Tocopilla que cerró así una etapa de 18 años en Europa.

Decisión que de inmediato se volvió el tema más comentado en Chile por su fallido retorno a la Liga de Primera. Es que todos los hinchas azules se ilusionaron con su arribo pero con el fichaje en el Montréal a los 37 años, y con los dos años de contrato como mínimo, se hace aún más lejano que pueda vestir la camiseta del Bulla.

Experto analiza el arribo de Alexis Sánchez a la MLS

Por lo mismo, en Redgol decidimos consultarle a un experto en materia de fichajes como lo es Joan Compte. El agente FIFA, y que participó en la llegada de Vozinha a Colo Colo, analizó en profundidad la llegada de Alexis Sánchez al CF Montréal.

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“Yo creo que todos esperaban que volviera a Chile, pero las condiciones económicas de la MLS son superiores”, apuntó sobre uno de los factores que habrían sido determinante al poner la firma.

“Quizás le apetecía un nuevo desafío, hay que recalcar que son decisiones personales”, indicó el especialista. Cabe consignar que la Major League Soccer está ubicada como la 12° mejor competencia del planeta fútbol según Opta.

Nivel que también habría sido decidor al momento de seguir con su carrera en alto nivel. “Ya maravilló en Chile y jugó muy bien la selección. La MLS es una liga que está en crecimiento. Ahora es normal que quiera que un desafío de está magnitud”, sentenció.