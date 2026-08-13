¿Alo, Colo Colo? Bruno Barticciotto sorprende a última hora en el mercado de fichajes

El delantero chileno no es considerado en Talleres de Córdoba, por lo que le buscan una salida en calidad de cedido.

Jueves 13 de agosto. No es un día cualquiera para la Liga de Primera, puesto que al finalizar la jornada se cierra el libro de pases de cara a la segunda rueda, por ende, los clubes buscan movimientos de última hora en el mercado.

Uno de los equipos que sigue en la búsqueda de refuerzos es Colo Colo, de hecho, el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, sostuvo que estarán atentos hasta el último minuto y no descartó la llegada de más jugadores.

El Cacique ha fichado “oportunidades de mercado”, ya que llegó Vozinha como jugador libre; mientras que Iván Román recaló en el Monumental como cedido desde Atlético Mineiro. Ahora podría tener otra de esas chances.

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Talleres le busca equipo a Bruno Barticciotto

Uno de los jugadores que suena todos los años en Colo Colo es Bruno Barticciotto, porque su padre, Marcelo Barticciotto, es ídolo del club y además reconoció ser hincha del elenco popular.

El delantero pertenece a los registros de Talleres de Córdoba, pero el entrenador Jorge Sampaoli no lo tiene en consideración y le buscan equipo, según dio a conocer el periodista argentino Nahuel Ferreira.

“Le buscan salida al delantero chileno Bruno Barticciotto, la idea de Talleres es cederlo a préstamo para que no pierda rodaje. Se vienen horas claves para su futuro”, señaló el citado reportero.

Bruno Barticciotto busca equipo. (Photo by Alexandre Schneider/Getty Images)

El entrenador Fernando Ortiz le pidió un delantero que pueda jugar por los extremos a Blanco y Negro, donde la opción que buscaron fue Jordhy Thompson, sin embargo, no lo pudieron sacar del Orenbur ruso. Ahora, aparece como alternativa Bruno Barti.

Colo Colo se tiene que apurar si quiere cerrar un acuerdo con Bruno Barticciotto, porque el libro de pases cierra este jueves. El delantero chileno carece de oportunidades, ya que apenas suma 102 minutos en cancha en 2026 y un regreso al fútbol chileno puede relanzar su carrera.

En síntesis

Cierre de pases: La Liga de Primera finaliza sus fichajes este 13 de agosto .

La Liga de Primera finaliza sus fichajes este . Bruno Barticciotto: El delantero suma solo 102 minutos jugados en Talleres este 2026.

El delantero suma solo jugados en Talleres este 2026. Colo Colo: El club evalúa incorporar a Barticciotto a préstamo tras descartar a Thompson.

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¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs O’Higgins por la Liga de Primera?

El partido entre Colo Colo y O’Higgins, válido por la fecha 19 de la Liga de Primera, se jugará este domingo 16 de agosto, a partir de las 17:30 horas, en el estadio Monumental.

La tabla de posiciones de la Liga de Primera