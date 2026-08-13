El banco Scotiabank tuvo que dar la cara por la delicada denuncia que golpeó a los albos en las últimas horas.

La preocupación reinó en Colo Colo durante las últimas horas producto de una inesperada denuncia contra los albos en el Tribunal de Disciplina de la ANFP, una que tiene que ver con el no pago de las cotizaciones del pasado mes de junio.

Esta acusación corrió por cuenta de la Unidad de Control Financiero y, en caso de llegar a buen puerto, podría traducirse en la resta puntos para el Cacique en esta Liga de Primera 2026.

Sin embargo, ese miedo ha ido bajando con el correr del tiempo, a tal punto de que el propio banco responsable del pago salió a pedir disculpas. ¿El motivo? Pues todo se trató de un error de su parte que terminó goleando al Popular.

ver también ¿Resta de puntos? La férrea defensa que prepara Colo Colo para evitar sanción de Tribunal de Disciplina

Banco Scotiabank se disculpa ante Colo Colo por el error

Por medio de una carta que publicó ADN Radio el Banco Scotiabank rompió el silencio por esta situación. En el documento la institución aseguró que “durante dicha fecha se produjo una incidencia tecnológica interna que afectó temporalmente el procesamiento de algunas transacciones”.

“Como consecuencia de lo anterior, al momento de intentar realizar el pago, el sistema desplegó el mensaje ‘Rechazo Banco’, impidiendo su correcta ejecución”, añadieron.

El Banco Scotiabank rompió el silencio por su error que afectó a Colo Colo. | Foto: Aton.

En ese sentido, afirmaron que “entendemos que esta situación pudo generar confusión respecto del estado de la operación, lo que derivó en que el pago no fuera advertido como pendiente y, en consecuencia, fuera ejecutado con posterioridad”.

“Lamentamos profundamente los inconvenientes ocasionados y comprendemos los efectos que esta situación pudo generar para su organización”, concluyeron en Scotiabank.

Este mismo documento los albos lo podrán presentar ante el Tribunal de Disciplina el próximo miércoles 19 de agosto. En dicha instancia, en el Cacique esperan que cualquier opción de resta de puntos quede en nada al tratarse de un error de un tercero.

ver también ¿Cierra el mercado Colo Colo? La sincera respuesta de Aníbal Mosa sobre si habrá más refuerzos

En síntesis