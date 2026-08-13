Rangers de Talca sigue sin ganar en todo el año en la Primera B. Los talquinos se hunden en el fondo de la tabla, esta vez tras caer por 4-2 ante Deportes Recoleta, donde los hinchas piden a gritos la salida de su entrenador.
Se trata de Ivo Basay, el DT que llegó para levantar cabeza este segundo semestre y que tiene tres empates en cuatro partidos. El Hueso fue consultado por las acusaciones de magia negra y brujería en Talca, respondiendo con total honestidad.
“Sí (creo), pero no por eso vamos a estar justificando situaciones que no corresponden”, lanzó post partido. Con total autocrítica, el ex delantero de Colo Colo tendría otra polémica con la prensa posteriormente con incómoda pregunta.
Basay y su noche de furia con Rangers
Ante la pregunta de si analiza la renuncia tras no sacar a Rangers del fondo de la Primera B, Ivo Basay estalló contra los periodistas. El DT piducano dice que se mantiene firme en la banca y le tiró las orejas a sus jugadores.
“Me parece una pregunta bastante ofensiva… Si quieres armar conflicto con eso, con una situación así, no es el momento”, le respondió al comunicador, tras la caída 4-2 ante Recoleta.
El Hueso emplazó públicamente a sus dirigidos diciendo que “retrocedimos enormemente en algunas pelotas. No basta con levantar el equipo, ir de abajo e igualar, cuando se cometen ese tipo de errores. Acá cada error pesa muchisimo”.
Rangers tiene seis puntos en la Primera B (solo empates) y está a siete de Deportes Santa Cruz (un partido menos) en la tabla. El elenco de la región de O’Higgins jugará esta noche como visita ante Curicó Unido.