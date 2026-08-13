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Primera B

Video: Ivo Basay dice que cree en brujerías y estalla por eventual renuncia a Rangers en la Primera B

El entrenador piducano no le hizo el quite a ningún tema tras caer ante Recoleta. Se enfrentó a la prensa tras preguntas que no le cayeron bien.

Por Nelson Martinez

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Piducanos siguen sin ganar este año.
© Rangers / Photosport.Piducanos siguen sin ganar este año.

Rangers de Talca sigue sin ganar en todo el año en la Primera B. Los talquinos se hunden en el fondo de la tabla, esta vez tras caer por 4-2 ante Deportes Recoleta, donde los hinchas piden a gritos la salida de su entrenador.

Se trata de Ivo Basay, el DT que llegó para levantar cabeza este segundo semestre y que tiene tres empates en cuatro partidos. El Hueso fue consultado por las acusaciones de magia negra y brujería en Talca, respondiendo con total honestidad.

Sí (creo), pero no por eso vamos a estar justificando situaciones que no corresponden”, lanzó post partido. Con total autocrítica, el ex delantero de Colo Colo tendría otra polémica con la prensa posteriormente con incómoda pregunta.

Basay y su noche de furia con Rangers

Ante la pregunta de si analiza la renuncia tras no sacar a Rangers del fondo de la Primera B, Ivo Basay estalló contra los periodistas. El DT piducano dice que se mantiene firme en la banca y le tiró las orejas a sus jugadores.

“Me parece una pregunta bastante ofensiva… Si quieres armar conflicto con eso, con una situación así, no es el momento”, le respondió al comunicador, tras la caída 4-2 ante Recoleta.

El Hueso emplazó públicamente a sus dirigidos diciendo que “retrocedimos enormemente en algunas pelotas. No basta con levantar el equipo, ir de abajo e igualar, cuando se cometen ese tipo de errores. Acá cada error pesa muchisimo”.

Rangers tiene seis puntos en la Primera B (solo empates) y está a siete de Deportes Santa Cruz (un partido menos) en la tabla. El elenco de la región de O’Higgins jugará esta noche como visita ante Curicó Unido.

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