El entrenador argentino, que apareció como opción para la Roja, negocia su llegada a la Tri como reemplazante de Sebastián Beccacece.

La selección nacional sigue sin entrenador. La dirigencia de la Federación de Fútbol de Chile, encabezada por Pablo Milad, decidió aplazar la elección de un cuerpo técnico, debido a que dejan el cargo en noviembre y no quieren dejar “amarrado” a nadie.

Por ahora, la Roja es dirigida por el interino Nicolás Córdova, y sigue muy atrás en relación a sus rivales directos, quienes ya están trabajando de cara al proceso del Mundial 2030.

Uno de los equipos que no tiene director técnico es Ecuador, puesto que tras el Mundial 2026 se fue el argentino Sebastián Beccacece, sin embargo, están cerca de acordar con un estratega que sonó en Chile.

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Marcelo Gallardo a un paso de fichar en la selección de Ecuador

El periodista experto en fichajes César Merlo, dio a conocer que el argentino Marcelo Gallardo está a un paso de ser el flamante nuevo director técnico de Ecuador para las próximas Eliminatorias, que arrancan en 2027.

“Ya hubo una reunión con Francisco Egas, presidente de la FEF. No es una negociación que pueda cerrarse rápidamente”, dijo el reportero transandino en su cuenta de X.

Marcelo Gallardo se acerca a Ecuador. (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images)

El Muñeco Gallardo está libre tras su segundo paso por River Plate, donde no tuvo los resultados esperados y decidió dar un paso al costado. Fue reemplazado por Eduardo Coudet, también cuestionado.

Marcelo Gallardo también ha estado en la órbita de la selección chilena, sin embargo, en Quilín no se apuran y miran como el resto arma su plan para las venideras Eliminatorias, mientras acá seguimos al ritmo de los tiros libres en tres tiempos.

En síntesis

La Federación de Fútbol de Chile aplazó la contratación de DT hasta noviembre.

aplazó la contratación de DT hasta noviembre. Nicolás Córdova mantiene su rol interino mientras Chile busca un nuevo director técnico.

mantiene su rol interino mientras Chile busca un nuevo director técnico. Marcelo Gallardo negocia con la FEF para ser el nuevo entrenador de Ecuador.