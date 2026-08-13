El ex Colo Colo tuvo gran campaña en Rusia y pese a su alto valor, desde Brasil arremeten para traerlo de vuelta al continente y jugar Copa Sudamericana.

Pablo Solari sigue siendo recordado con cariño y emoción en los hinchas de Colo Colo. El salvador albo en aquella liguilla de promoción 2021 podría estar viviendo días claves rumbo a su regreso a Sudamérica.

Defendiendo hace un tiempo al Spartak Moscú, el delantero argentino que pasó también por River Plate ha tenido una buena campaña en el fútbol ruso. En la temporada 25/26 jugó 28 duelos de liga y anotó ocho tantos.

Sus buenos pergaminos despertaron el interés del fútbol sudamericano nuevamente, aunque pocas billeteras pueden sacarlo de Rusia. Una de ellas es el Brasileirao, acostumbrado a traer jugadores de renombre desde Europa.

Así avanza Pablo Solari rumbo a Brasil

Pablo Solari despertó fuerte interés del Vasco da Gama, elenco grande Brasil que actualmente disputa la Copa Sudamericana. El argentino podría estar viviendo sus últimos días en el Spartak Moscú.

Foto: Spartak Moscú.

“Pablo Solari es un nombre mapeado por el scout que al Vasco, le gusta bastante al equipo”, informó Bruno Murito, periodista de Geglobo Brasil y especialista en mercado de pases.

Mientras más medios brasileños apuntan a que el Gigante de la Colina va con todo por el ex Colo Colo, el elenco de Río de Janeiro busca dar otro paso en cancha. En octavos de final de Copa Sudamericana, chocan hoy ante Olimpia de Paraguay.

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Las próximas horas serán clave para definir el futuro del argentino, quien está tasado en 8 millones de euros desde el Spartak Moscú. Por ahora es titular fijo en su equipo, aunque la billetera de Vasco da Gama tiene la última palabra.