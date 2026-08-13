El uruguayo Santiago Mele tuvo un debut para el olvido atajando en el arco de Independiente por la Copa Argentina.

Santiago Mele era el arquero por el que Fernando Ortiz luchó en este mercado de fichajes invernal. El uruguayo incluso llegó a tener todo acordado con Colo Colo y hasta los pasajes comprados para venirse. Sin embargo, a último minuto desconoció todo y se fue a otro club por más plata.

Ese elenco resultó ser Independiente de Avellaneda, donde incluso tuvo hartos líos para por fin debuta por problemas administrativos del cuadro argentino. Quizás esa espera debió ser más larga, ya que así se ahorraba un papelón en su primer partido atajando para el Rojo.

Y es que decir que el debut del charrúa al otro lado de la cordillera después de ningunear a Colo Colo fue para el olvido, es quizás quedarse corto.

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Santiago Mele tiene un debut terrible tras ningunear a Colo Colo

Fue por los octavos de final de la Copa Argentina el primer compromiso que Mele disputó en el arco de Independiente, instancia donde cayó goleado por 4-0 ante Atlético de Tucumán en el Coloso Marcelo Bielsa de Rosario.

El portero poco pudo hacer para evitar la derrota, sobre todo si consideramos que el cuarto tanto que recibió se trató de un golazo al ángulo de Nicolás Laméndola, quien cerró una jornada terrible para el charrúa que jugó con el 77 en la espalda.

En el sitio Infierno Rojo evaluaron a Mele con una nota 4 (de 10), asegurando que “en su primera presentación defendiendo el arco del Rey de Copas, el charrúa no convenció en lo absoluto. Si bien la defensa prácticamente no lo respaldó en ningún momento, Mele tampoco consiguió sostener al equipo y, salvo en el golazo de Laméndola que significó el 4-0, quedó la sensación de que pudo haber hecho algo más en los tantos del conjunto tucumano”.

Santiago Mele llegó al Rojo de Avellaneda tras ningunear acuerdo con Colo Colo. | Foto: Independiente.

Un debut lamentable para el uruguayo que de seguro más que de un colocolino disfrutó. Mientras acá se sigue aguardando por el debut de Vozinha en el arco, en Argentina uno que desconoció su acuerdo con el Cacique se comió una goleada terrible.

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En síntesis