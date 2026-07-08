El presidente del balompié trasandino nuevamente en la polémica. Está bajo la lupa por sus movimientos con el país organizador del Mundial 2026.

Mientras Argentina sigue con vida en el Mundial 2026, el fútbol trasandino y su presidente están en el centeo de la polémica una vez más. Es que desde Estados Unidos llegó la noticia que están siendo investigados por el FBI.

El aludido es Claudio “Chiqui” Tapia, mandamás del balompié argentino, quien es aludido por presuntos delitos bajo jurisdicción norteamericana. La investigación apunta a cómo operó la entidad que preside Tapia en Estados Unidos y la millonada detrás de sus movimientos.

Según informó el medio La Nación, a Tapia y la AFA (Asociación de Fútbol Argentino) se le investiga por dos eventuales delitos: lavado de activos o fraude mediante el sistema bancario estadounidense.

La empresa investigada que hace temblar a Chiqui Tapia

Desde Argentina avisan que Chiqui Tapia y sus lazos financieros están bajo la lupa del FBI. Se indagan movimientos con Estados Unidos que pueden constituir delito bajo la legislación de ese país.

“Los investigadores estadounidenses buscan testigos con conocimiento directo de lo ocurrido durante la gestión de Tapia y Pablo Toviggino al frente de la AFA y de TourProdEnter LLC, la empresa del productor teatral Javier Faroni que administró el cobro de contratos comerciales de la entidad en el exterior”, informa La Nación.

La AFA también está siendo investigada por la Justicia local (retención indebida de aportes calculada en 19.000 millones de pesos). El pasado 26 de junio un tribunal de alzada argentino avisó el procesamiento del organismo, además de Claudio Tapia y su tesorero Pablo Toviggino.

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Si bien aún está en proceso esa investigación, la acusación apunta a la organización y sus directivos por fraude fiscal. Todo eso llega en medio de acusaciones de la propia FIFA de favorecer a Argentina en el Mundial 2026.