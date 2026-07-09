Los Piratas dispararon con todo luego de que los Cementeros acusaran un robo en las semifinales del torneo. Mostraron una imagen que había pasado piola.

Coquimbo Unido y Unión La Calera le ponen mucho picante a su cruce en las semifinales de la Copa de la Liga 2026. Este miércoles los Piratas dieron el primer golpe con un triunfo en la ida que estuvo marcado por una polémica que hoy apagaron con bencina.

El elenco dirigido por Hernán Caputto se impuso por la cuenta mínima en el Estadio Nicolás Chahuán Nazar, pero el marcador pudo ser otro si el VAR revisaba una mano. Fue sobre el final que Benjamín Gazzolo frenó un centro con su brazo y desató una serie de reclamos que no sirvieron de nada más que para que los aurinegros se burlaran.

Y es que luego de las quejas que surgieron desde los Cementeros tras el encuentro, en el norte del país salieron a pegar con todo. Esto, ya que en sus redes sociales dejaron un video con una canción directamente dirigida a los caleranos por su protesta.

Coquimbo Unido le echa sal a la herida de La Calera en la Copa de la Liga 2026

En Coquimbo Unido no encontraron nada mejor que encender la polémica con Unión La Calera. La semifinal de la Copa de la Liga 2026 está en llamas y promete una vuelta de aquellas después de la burla de los Piratas contra los Cementeros.

Coquimbo Unido le metió el dedo en la herida a La Calera tras lo ocurrido en la Copa de la Liga. Foto: Photosport.

Ante los reclamos de los caleranos por la mano no revisada en el VAR, los coquimbanos dejaron un provocador mensaje. En sus redes sociales los aurinegros publicaron un video en el que se ve otra polémica pero que ellos no agrandaron.

Un remate que impactó en la mano de Daniel Gutiérrez, aunque mucho más pegada al cuerpo que la de Benjamín Gazzolo, fue la respuesta de Coquimbo Unido. Aunque más que el registro, fue la frase y la canción la que dejó la grande.

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“Sobran palabras” fue la frase que usaron para referirse al tema. Todo, al ritmo de “No voy a llorar“, lo que de inmediato generó una serie de reacciones tanto a favor como en contra.

Las cosas están en llamas entre ambos clubes, lo que agrega un condimento extra a una semifinal que aún está abierta. Sin duda una situación que nadie esperaba, pero que en el norte no quieren desaprovechar.

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Coquimbo Unido y Unión La Calera todavía tienen 90 minutos más por delante para definir la clasificación a la final de la Copa de la Liga 2026. Piratas y Cementeros se preparan para una vuelta que de seguro sacará chispas.

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La vuelta entre Coquimbo Unido y La Calera en la Copa de la Liga 2026

Con toda una polémica, Coquimbo Unido y Unión La Calera prometen un partido picante para definir al clasificado a la final de la Copa de la Liga 2026. La vuelta entre Piratas y Cementeros está programada para el próximo domingo 12 de julio desde las 15:00 horas en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

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En resumen, Coquimbo y La Calera