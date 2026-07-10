Según reportan medios ingleses, hay dos jueces que el organismo les tiene vetado que impartan justicia en duelos de la Albiceleste.

Como si no bastaran todas las situaciones en que la FIFA le ha dado una mano a la selección de Argentina en el transcurso del Mundial 2026, en la previa al duelo por cuartos de final ante Suiza, sale a la luz una nueva y polémica medida.

Es que el diario inglés Daily Mail reveló que dentro de la larga lista de árbitros que participan en la Copa del Mundo en Norteamérica, hay dos de estos jueces que tienen estrictamente prohibido dirigir algún encuentro del equipo de Lionel Messi.

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FIFA veta a dos árbitros top para dirigir a Argentina en Mundial 2026

La referencia es para dos de los mejores silbantes que tiene la Premier League de Inglaterra, como son Michael Oliver y Anthony Taylor, que curiosamente para la Comisión Arbitral del organismo son de los más destacados de todo el certamen.

Entre las razones que se esgrimen desde la FIFA está que se impide la presencia de ambos para los duelos de posibles rivales de Inglaterra, “para impedir cualquier sospecha de conflicto de interés“. Pero hay un aspecto fuera de la cancha.

La publicación advierte que ni Oliver ni Taylor dirigirán a Argentina lo que resta del Mundial 2026 por el trasfondo político entre ambos países, particularmente por la Guerra de las Malvinas. Una situación muy similar a la que vivieron ambos en Qatar 2022.

Anthony Taylor, uno de los árbitros que la FIFA veta para dirigir partidos de Argentina (Getty Images)

En síntesis

La FIFA prohibió a los jueces ingleses Michael Oliver y Anthony Taylor dirigir a la selección de Argentina.

dirigir a la selección de Argentina. La medida busca evitar conflictos de interés y roces políticos vinculados a la Guerra de las Malvinas .

. Esta restricción contra los árbitros de la Premier League se mantendrá tal como ocurrió en Qatar 2022.

¿Cuándo juega la Albiceleste?

Por los cuartos de final del Mundial 2026, Argentina enfrentará a Suiza en el Estadio Arrowhead de Kansas City, este sábado 11 de julio desde las 21:00 horas.