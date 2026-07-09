El delantero argentino no logró consolidarse en su primera temporada con los Blues y desde Inglaterra aseguran que su futuro podría estar lejos de Stamford Bridge.

Alejandro Garnacho vuelve a estar en el centro del mercado de fichajes europeo. Tras una temporada marcada por la irregularidad y las dudas sobre su continuidad, el futuro del extremo argentino parece estar cada vez más lejos del Chelsea, mientras varios clubes siguen atentos a su situación.

En las últimas semanas, distintas informaciones desde Inglaterra apuntan a que el atacante podría cambiar de equipo durante este mercado de pases. El experto en mercado de fichajes, Fabrizio Romando señaló que Garnacho podría dejar el Chelsea este verano si recibe ofertas para un traspaso definitivo.

¿Garnacho dejará el Chelsea?

En sus redes, Romano escribió: “El extremo argentino podría marcharse si llega una buena oferta para un traspaso permanente; el Chelsea no descartaría la posibilidad. Garnacho llegó al Chelsea hace un año procedente del Manchester United, pero varios clubes están interesados ​​en él”.

Asimismo, el medio Football.london reveló que el club buscaría la salida del delantero argentino, no logró consolidarse en su primera temporada con el Chelsea, club al que llegó hace menos de un año procedente del Manchester United en una transferencia cercana a los 40 millones de libras.

Garnacho no ha tenido una buena temporada en Chelsea/Getty Images)

El atacante de 22 años ha despertado interés de otros equipos y, desde Italia, surgieron versiones que vinculan a la Roma con un posible préstamo. Sin embargo, según fuentes cercanas a la operación, los Blues solo estarían dispuestos a escuchar ofertas por una venta definitiva durante este mercado de fichajes.

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Pese a tener contrato vigente en Stamford Bridge hasta 2032, Garnacho disputó 43 encuentros en su campaña de estreno, aunque no consiguió afianzarse como titular con ninguno de los tres entrenadores que dirigieron al equipo durante la temporada convirtiendo solo 8 goles y dando 4 asistencias en todas las competiciones.

Por ahora, si bien existen clubes atentos a su situación, todavía no se han iniciado negociaciones formales por el exjugador del Manchester United.