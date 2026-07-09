En una relación inesperada, pero bastante particular, los hinchas lloran la partida de Bonnie Tyler, quien dio paso a un llamativo tema de estadio.

El mundo está consternado luego de que se diera a conocer que falleció la cantante Bonnie Tyler, a los 75 años de edad, luego de estar hospitalizada por una enfermedad intestinal.

“La familia y el equipo de Bonnie anuncian con gran pesar que Bonnie falleció inesperadamente anoche en un hospital de Portugal como consecuencia de la enfermedad por la que estaba siendo tratada”, detalló su equipo de trabajo.

Algo que, también golpea de forma particular a las barras bravas del mundo, quienes inmortalizaron una canción de la cantante británica, aunque con un trasfondo bien diferente a un tema.

Incluso en Chile la cantan barras como las de Colo Colo y Universidad de Chile, con diferentes trasfondos, pero más de alguno la habrá soltado a todo pulmón en los estadios.

Bonnie Tyler quedó inmortalizada en los estadios de Sudamérica. (Photo by Gareth Cattermole/Gareth Cattermole/Getty Images)

“Jugadores, la c… de su madre, a ver si ponen huevos…”

“Jugadores la concha….., a ver si ponen huevos, que no juegan con nadie”, es una canción que, con algunas variaciones, siempre se ha escuchado en el fútbol, particularmente en el argentino.

Resulta que esta canción fue tomada con el ritmo de “It’s a Heartache” (“Es un dolor de corazón”) de Bonnie Tyler, donde, sin querer ni tener idea, pasó a ser un ícono del mundo de las barras bravas.

Por lo mismo, tras conocer la lamentable noticia de su fallecimiento, cuentas como “Barras del Mundo” le hicieron especiales homenajes en las plataformas digitales.

En Chile, incluso, la han cambiado la letra, siendo dirigida especialmente a los dirigentes para protestar por los desempeños de los equipos o por el mal trabajo al mando del club.

Mira el homenaje:

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La llamativa relación de Bonnie Tyler con las barras bravas

Fue el comediante de stand up, Mike Chouhy, quien alguna vez también hizo una particular escena con esta relación entre Bonnie Tyler y las barras bravas, intentado explicar la historia.

La idea era saber cómo un tema del corazón, pasó a ser un tema de estadio, con un trasfondo más violento y de cuando las cosas van mal, que sacó risas en Argentina.

Mira el video: