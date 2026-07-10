El Rojo aprovecha la buena relación entre dirigencias y vuelve a poner sus ojos en jugador de Huachipato. Días claves para la operación.

Se mueve el mercado de pases en el fútbol chileno, aunque principalmente las noticias apuntan más a salidas que a llegadas. Es ahí donde Independiente nuevamente pone los ojos sobre nuestro país para llevarse a un jugador.

Si Gustavo Quinteros ya se quedó con la carta de Maxi Gutiérrez a inicio de año, ahora apunta a otro jugador de Huachipato. Con gran presente y siempre regular, volante uruguayo es el elegido para partir.

“Independiente de Avellaneda a petición de Gustavo Quinteros se contactó con la dirigencia de Huachipato donde manifestaron su interés por contar con los servicios del volante Santiago Silva”, informa Renzo Luvecce.

La ayudita para que Independiente abroche la movida

Desde Independiente buscan dejar atrás al irregular torneo pasado y Gustavo Quinteros apela a nombres calados que conoce del fútbol chileno. Es ahí donde aparece Santiago Silva, uruguayo que juega en Huachipato.

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“La negociación sería accesible debido a que la dirigencia acerera estaría dispuesta a venderlo, sumándole que existe buena relación entre directivas considerando la gestión por Maximiliano Gutiérrez a inicios de temporada”, dice la citada fuente.

El volante tiene gran proyección, ya que a sus 21 años es pieza importante de los acereros. Arribó en 2024 al club y poco a poco fue tomando camiseta de titular, siendo este uno de sus mejores años.

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En la actual temporada anotó un gol en la Liga de Primera, disputando 14 partidos en el primer semestre. En los años anteriores jugó 22 duelos del torneo local, siendo regular y uno de los grandes valores de Huachipato.