El Campanil amarró a centrodelantero paraguayo, al otro día de haber visto partir a uno de sus hombres en ofensiva.

Se mueve el mercado de pases en el fútbol chileno y un equipo que da que hablar es U de Concepción. Tras ratificar a Ricardo Viveros como el técnico, ahora se mueven con el armado del equipo.

Es ahí donde refuerzan la delantera con un goleador paraguayo, el cual viene de buena campaña en su país tras anotar siete tantos en su liga. Con 26 años y pasos mayoritariamente por su país, le mete miedo a Cecilio Waterman para quitarle el puesto de centrodelantero.

“Universidad de Concepción acordó la llegada del delantero Fernando Romero. El ex Cerro Porteño y Nacional llega cedido hasta fin de temporada, desde Sportivo Trinidense”, informa el periodista Sergio Godoy.

Así se mueve U de Concepción en el mercado

U de Concepción ha hecho noticia en las últimas horas con sus movidas en el mercado de pases. Al arribo del delantero Fernando Romero, también hay novedades en cuanto a salidas del plantel.

Fernando Romero

En las últimas horas se informó la salida de Ariel Uribe, quien venía de buenas campañas en Unión Española, pero que en el sur no logró revalidar sus números. El Chucky es nuevo jugador de Audax Italiano.

Así, el Campanil pierde a uno y ve llegar a otro en la parte ofensivo, donde el paraguayo Romero viene con buenos números. El jugador se incorporará el lunes a la intertemporada del Campanil.

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Romero viene de dos campañas en el Sportivo Trinidense, donde antes defendió al Independiente Rivadavia de Argentina. Antes de eso pasó por Cerro Porteño, Nacional y Guaireña de su país, además del Melbourne Victory, de Australia.