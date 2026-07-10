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Mercado de fichajes

Desde el Campanil: Audax Italiano asegura a un nuevo refuerzo para la segunda rueda

El futbolista dejaría el Campanil tras la primera rueda y se convertiría en una de las nuevas caras del equipo dirigido por Patricio Graff.

Por Andrea Petersen

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El cuadro itálico abría concretado un nuevo fichaje para este mercado.
© ANDRES PINA/PHOTOSPORTEl cuadro itálico abría concretado un nuevo fichaje para este mercado.

El mercado de fichajes sigue en pleno movimiento y Audax Italiano tendría todo encaminado para concretar la incorporación de un nuevo refuerzo proveniente de Universidad de Concepción.

Según informó Tano Noticias, el delantero Ariel Uribe será nuevo jugador del conjunto itálico para el segundo semestre.

Ariel Uribe a Audax

El medio reveló que el volante “llegará al conjunto itálico para disputar la segunda rueda de la temporada 2026”.

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Tras su paso por Universidad de Concepción, donde no logró la continuidad esperada, el futbolista regresará a la capital para defender los colores de Audax Italiano. El cuadro itálico continúa reforzando su plantel para afrontar los desafíos del segundo semestre”.

Ariel Uribe dejaría el Campanil/Photosport

Ariel Uribe dejaría el Campanil/Photosport

El jugador de 27 años arribó este año a Universidad de Concepción desde Unión Española. En la presente Liga de Primera disputó 13 partidos, en los que sumó 344 minutos, sin registrar goles ni asistencias.

El presente de Audax Italiano

El conjunto itálico cerró la primera rueda en el 13° puesto de la Liga de Primera con 21 puntos, por ahora fuera de la zona de clasificación a torneos internacionales.

Sin embargo, la diferencia en puntaje no es amplia, ya que Universidad Católica, ubicada en el segundo lugar, suma 26 unidades.

Con ese objetivo en mente, el cuadro itálico busca potenciar su plantel para el segundo semestre y ya oficializó a César Pinares como su primer refuerzo.

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