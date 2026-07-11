Con consignas a favor de Palestina, estos piratas informáticos amenazaron a reporteros trasandinos. "Si no hay justicia en la cancha, no esperen paz", avisaron.

Más de 72 horas pasaron desde que Argentina eliminó a Egiptoen un polémico encuentro en Atlanta por los octavos de final del Mundial 2026, y se siguen sucediendo acontecimientos entorno a este duelo que pasará para la historia.

Más allá de los reclamos formales que los Faraones realizaron ante la FIFA, donde acusaron “beneficios arbitrales” para la Albiceleste en plena defensa de su título planetario, hubo personas que fueron demasiado lejos en su bronca.

Según denunció el diario trasandino Clarín, los canales oficiales de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) sufrieron un ataque cibernético cuyo origen proviene de Egipto. En ellos se muestran mensajes difamatorios contra la nación sudamericana, además de amenazas directas.

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Hackers de Egipto amenazan a Argentina tras duelo de Mundial

“Argentina no ganó. La victoria fue arrebatada por decisiones arbitrales corruptas“, fue lo primero que se observa en el sitio web oficial del organismo. Mientras que el medio denuncia que hubo mensajes intimidatorios contra periodistas.

“Si no hay justicia en la cancha, no esperen paz en sus redes“, continúa la proclama de los hackers de Egipto, quienes además acusaron que su selección sufrió un trato perjudicial por expresar su público apoyo a Palestina, en especial su entrenador Hossam Hassan.

“Los faraones siempre se alzan. No olvidamos. No perdonamos“, cierran su consigna estos piratas cibernéticos quienes prometen realizar más acciones en contra de los trasandinos, por lo que ellos consideran un despojo que sufrieron en el Mundial 2026.

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