Jorge Giordano, director de las selecciones charrúas, habló sobre el exvolante de los Tanos que fue campeón mundial Sub 20 como DT en 2023 y las opciones que tiene de ser el reemplazante del Loco. ¡Apuntó sin nombrar al DT que ganó Qatar 2022 con Argentina!

El fracaso de Uruguay en el Mundial 2026 al mando de Marcelo Bielsa, aunque no lo crean, le abrió la puerta a un exjugador del Audax Italiano para tomar el mando del plantel adulto de la Celeste. Se trata de un retirado mediocampista que disputó la campaña 2008 en los Tanos.

Y que marcó un histórico gol en el cuadro de colonia en la Copa Libertadores. Con los años, Marcelo Broli fue campeón mundial Sub 20 en 2023 al mando del combinado uruguayo, que superó a Italia para bajar aquel título. En ese contexto, el director de las selecciones charrúas conversó respecto de la elección del sucesor de Bielsa.

En Teledoce le consultaron a Jorge Giordano si no era una manera de mirar en menos la trayectoria de Broli al encasillarlo sólo para dirigir a los menores de 20 años. “No sé si desprestigiarlo porque es una selección Sub 20 de Uruguay donde fue campeón del mundo”, manifestó el entrenador, quien cumple la misma función que Felipe Correa desempeña en la Roja.

Marcelo Broli celebra el título del Mundial Sub 20 que conquistó al mando de Uruguay hace tres años. (Getty Images).

“Creo, y seré ultra sincero, que Broli debe estar dentro de la estructura para ser elegible a la mayor. Si no está, va a competir con entrenadores que ya estuvieron en selecciones, con mucho recorrido que él, por edad y porque su caso de éxito fue el Mundial y después salió del país, todavía no tiene”, aseguró Giordano.

Marcelo Broli tomó el mando de la Sub 23 de Emiratos Árabes Unidos, donde dirigió 21 partidos. Salió de ese cargo en enero de este año. (Noushad Thekkayil/NurPhoto via Getty Images).

Vale decir, dio a entender que si no vuelve a la Sub 20, sus opciones para ser el reemplazante del Loco prácticamente se esfuman. “Si él está en la estructura, hay que considerarlo. Si no está, también, pero será mucho más difícil por la competencia que tendrá. Es una realidad”, agregó el director de las selecciones charrúas, quien fue muy bien valorado por Bielsa en su conferencia de despedida.

Tras eso, a Giordano le pusieron una encrucijada en la que aludió sin nombrar a Lionel Scaloni, DT que condujo a Argentina a conquistar el Mundial de Qatar 2022. “Hay un caso de éxito así. Son suposiciones”, apuntó el encargado de definir al nuevo estratego.

Lionel Scaloni festeja el Mundial que ganó Argentina 2022, el tercer título de la Albiceleste en el certamen. (Julian Finney/Getty Images).

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Director de la selección de Uruguay pone al ex Audax Italiano Marcelo Broli apto para suceder a Bielsa

Este otrora volante central de Audax Italiano apunta a volver al organigrama de la selección de Uruguay y tiene chances de reemplazar a Marcelo Bielsa. “Broli tiene las condiciones para dirigir la 20 y la mayor. No tiene las marquesinas que tendrán otros entrenadores”, advirtió Jorge Giordano.

“Creo que hay entrenadores uruguayos de mucho prestigio, que están en otros países hace muchos años y otros del medio local que también. No diría un número, pero sobre todo estoy analizando. Mirar cómo queremos jugar es básico”, añadió Giordano, quien alguna luz dio de los criterios que va a considerar.

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Agregó que “es muy interesante eso, nosotros dimos un paso y se construyeron cosas. Cuando dicen que hay que refundar, eso no me gusta. Sí debemos tener autocrítica y aprender, pero hay gente muy valiosa que generó una carrera dentro de la selección y nosotros no podemos perderlos”.

“Tenemos que decir que la estructura y los recursos valiosos están acá. Hay entrenadores que tendrán que adaptarse a eso y otros que no querrán hacerlo. En juveniles no nombramos cuerpos técnicos. Cuando salgamos de este proceso, debemos decirle a la AUF que hay tres entrenadores que cuando terminen la carrera están prestos para la selección“, expuso Jorge Giordano.

Marcelo Broli marca a Roberto Ávalos en un clásico de colonias entre Audax Italiano vs Palestino. (ANDRES PINA/PHOTOSPORT).

El entrenador de 60 años, aunque hoy se dedica a otra cosa, tiene claro el camino a seguir. “Tenemos que formar futbolistas, pero también entrenadores de selección”, sentenció Giordano, quien le abrió las puertas de la Celeste una vez más a Marcelo Broli.