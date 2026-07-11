Tal como su padre, el atacante será el nuevo goleador del León de Collao, donde incluso ya conversó con el técnico Fernando Díaz.

Un nuevo golpe en la ventana de invierno del mercado de fichajes 2026 protagoniza Joaquín Montecinos, luego de que aseguran que tiene un acuerdo con Deportes Concepción.

Fue el periodista Sergio Godoy quien adelantó la noticia, con el arribo del atacante que antes pasó por Deportes Limache, pero que ahora va en plan para salvar al León de Collao.

En sus plataformas digitales destacó el movimiento que sorprende en el fútbol chileno: “El atacante Joaquín Montecinos (30) acordó su llegada a Deportes Concepción”.

Joaquín Montecinos jugará en Concepción, como su papá. Foto: Sebastian Cisternas/Photosport

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Montecinos sigue el legado de su padre

Cristian Montecinos escribió una importante historia en Deportes Concepción, la que ahora buscará llevar adelante su hijo Joaquín, al ser el nuevo refuerzo del León de Collao.

“Luego de definir aspectos contractuales entre las partes involucradas, y la conversación del propio DT lila Fernando Díaz con el jugador, se definió su llegada hasta fin de la temporada 2026”, explicaron.

En ese sentido, ya tiene todo listo para comenzar su nueva experiencia: “El ex Queretaro, Xolos de Tijuana y OHiggins disputó 25 partidos durante el primer semestre de 2026 en Deportes Limache (4 goles)”.

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