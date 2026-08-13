El trabajo silencioso de Vozinha para debutar en Colo Colo: “Lo hace muy bien”

El portero de 40 años se puso las pilas tras su presentación y el cuerpo técnico ya lo considera para ser convocado.

Colo Colo da por cerrado el mercado de fichajes con Iván Román y Vozinha como nuevos nombres. Por lo que ahora Fernando Ortiz se mentaliza en lo que será el próximo partido por la Liga de Primera ante O’Higgins.

Encuentro en el Estadio Monumental que avecina un lindo problema para el “Tano” bajo los tres palos. Esto porque Gabriel Maureira se ha convertido en el portero titular tras la lesión de Fernando De Paul. Pero con la llegada de Josimar José Évora Dias, tiene competencia para quedarse con el puesto.

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A tal punto, que el portero que fue figura en el Mundial de inmediato empezó a recuperar el terreno que perdió por la larga negociación y la demora en su arribo a chile.

Desde el cuerpo técnico indicaron que está entrenando con doble turno y que ha respondido de la mejor forma. Por lo que su debut podría avecinarse antes de lo imaginado.

“Yo le digo Josimar, porque me gusta llamar por el nombre. Está trabajando muy bien. Ya lleva 10 días en doble turno. Está en condiciones de poder competir. Lo estoy evaluando día a día”, confesó Ortiz este jueves.

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“El conocimiento de sus compañeros lleva un tiempo. Todavía no he tomado una decisión para el domingo. Si lo considero apropiado, será citado”, agregó el “Tano”. Por lo que existen chances de que pueda ser convocado ante O’Higgins este domingo.

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Ahora el adiestrador trasandino enfatizó que no tiene preferencias ni por Josimar ni por Gabriel Maureira. Por lo que dejó en claro que cada decisión será absolutamente futbolístico.

“Trato de ser claro con todos los jugadores cuando pelean por un puesto. Tanto Josimar o Gabriel son los dos iguales para mí. Lo importante es que el equipo se sienta seguro. El que entre al campo debe entender que se prioriza el funcionamiento colectivo”, sentenció.

En resumen:

Fernando Ortiz destacó el entrenamiento de Vozinha en Colo Colo.

El portero de 40 años ya entrena a la par y hace doble turno para debutar lo antes posible.

Ortiz recalcó que el portero titular será definido solo por el que este con mejor rendimiento bajo los tres palos.