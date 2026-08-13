Igor Lichnovsky mostró mucha emoción al acordar su regreso a Universidad de Chile, el elenco en el que hizo su debut como futbolista.

Igor Lichnovsky se convertirá en el tercer refuerzo de Universidad de Chile en este mercado de pases. El defensor, que se formó justamente en el club universitario, arribó a Chile y expresó sentimientos muy grandes por la institución.

Contrario a lo que siempre señalan los futbolistas, solicitó hablar de la parte humana que significa este regreso. “Les pediría que no hablemos de fútbol. Para mí está siendo un choque emocional, porque desde niño me crié en el equipo”, sostuvo.

Luego justamente indicó que “si quieren pregúntenme cosas personales, humanas” a lo que se le consultó por lo que significa volver a su amado equipo.

“Podríamos sentarnos a tomar café”, indicó con la emoción a flor de piel. “Por mi familia, mi infancia, haberme ido joven”, manifestó el central que se marchó el 2013 hacia el Porto.

Lichnovsky vuelve a la U de Chile

Lichnovsky sueña con “lograr cosas importantes” con la U

También expresó que era importante regresar a la U ahora, por todo lo que ocurre con el club en lo extra futbolístico.

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“El momento que justo ahora pasa la U, externo e interno. Porque tenemos un gran equipo y uno quiere siempre volver a su equipo a lograr cosas importantes”, detalló.

El defensor de 32 años estuvo el semestre pasado en Turquía, jugando para el Karagumruk, en el cual jugó constantemente de titular. Su último encuentro lo jugó el 9 de mayo.