El autor del 1-1 definitivo que los piratas rescataron en su visita a Platense analizó lo que fue este duro partido por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026.

Coquimbo Unido rescató un empate de oro en su visita a Platense por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026. El Pirata aguantó lo que pudo ante un rival complejo y sobre la hora evitó la derrota gracias al agónico gol de Guido Vadalá.

El propio delantero comentó lo que fue este duro partido en el Estadio Ciudad de Vicente López, donde a pesar de la supremacía que a ratos se vio del cuadro argentino, el equipo chileno se mantuvo siempre en competencia.

Además, el argentino de 29 años agradeció la masiva presencia de hinchas coquimbanos en suelo argentino, sobre todo tras semanas complejas por las fuertes e intensas lluvias en esa zona.

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Lo que dijo Vadalá luego de su agónico gol para Coquimbo Unido

El atacante declaró tras el compromiso que “estoy contento porque el gol sirvió para el empate y para dejarnos bien parados para la vuelta. Sabemos que Platense es un equipo jodido, que de local se hace fuerte”.

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“Fue un partido trabado, pero el penal que atajó el ‘Mono’ (Diego Sánchez) nos dio un gran ánimo para salir a buscarlo”, añadió.

Sobre los hinchas piratas en el estadio trasandino, el atacante valoró que “fueron días duros allá, hay gente que la pasó muy mal, pero así y todo hicieron un esfuerzo de venir. Están re locos la verdad, se llenó la tribuna y eso nos da fuerza para jugar dentro de la cancha”.

Coquimbo Unido dejó la llave abierta pensado en la revancha de la próxima semana. | Foto: Getty Images.

¿Cuándo se juega la revancha entre Coquimbo Unido y Platense?

El Pirata y el Calamar se enfrentarán por la vuelta el próximo miércoles 19 de agosto a las 18:00 (hora de Chile) en el Francisco Sánchez Rumoroso.

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En síntesis