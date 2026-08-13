Johnny Herrera hace pebre a Manuel Mayo por oscuras transferencias en la U: “Mintió”

Johnny Herrera asegura que a Mayo el ex presidente Michael Clark le decía los jugadores que debía contratar para la U. Todo en medio de la investigación por turbios manejos del ex presidente de Azul Azul.

Johnny Herrera se caracteriza por decir las cosas de frente sobre lo que ocurre en Universidad de Chile. Constantemente apunta contra la dirigencia y ahora fue el turno de Manuel Mayo.

El gerente deportivo de los azules, que asumió el puesto en el 2022 cuando el club decidió despedir a Luis Roggiero, no ha logrado aún ningún campeonato nacional en su labor.

Es más: ahora se habla de que siempre supo todo lo que estaba pasando con los chanchullos en las contrataciones que realizaba Michael Clark, que por estos días es formalizado por la justicia.

Johnny echa al agua a Mayo con refuerzos: se los decían

Johnny asegura que eso es así, que jamás tuvo independencia como gerente deportivo. “Yo la información que tengo, de primerísima primera fuente, es que a Mayo le daban instrucciones de los jugadores que tenía que contratar“, dijo el ex meta en TNT.

Manuel Mayo es cuestionado por Johnny Herrera

“Más claro que echarle agua”, agregó para dejar en claro que al final estaba metido en el saco de los negocios turbulentos que realizó la dirigencia que encabezó Clark.

De hecho Herrera manifestó que Mayo no era transparente en el interior del CDA. “Le mintió en la cara a una persona del directorio que es cercana a mí”, dijo para complementar la idea.

Mayo, efectivamente, para seguir trabajando en U de Chile debió firmar un contrato de confidencialidad, el cual reconoció abiertamente y al cual no le encuentra ningún problema.

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“Cuando me tocó asumir este cargo, el expresidente del club me pidió firmar ese acuerdo. Pude averiguar en esa época que es muy normal en el ámbito porque se puede guardar información sensible. Lo vi como algo normal para cuidar información. Era un acuerdo muy genérico, estándar, no específico. Mi contrato también tiene esa cláusula. No hay más que eso”, explicó.