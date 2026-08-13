El hecho se produjo en el Deportivo Alavés, equipo que milita en la Primera División, que durante esta jornada oficializó el despido del serbio Nikola Maras.

Un hecho inédito en este mercado de fichajes se produjo en las últimas horas en el Deportivo Alavés del fútbol español, elenco que sorprendió a propios y extraños al decidir despedir a un jugador derechamente por comenzar a jugar mal.

El damnificado fue el serbio Nikola Maras, defensor al que todavía le quedaba un año de contrato y que recibió el sobre azul por una literal “disminución de rendimiento”, esto de acuerdo a lo publicado por el propio cuadro español.

Maras había arribado a préstamo al Alavés en el 2022 y luego fue comprado luego de lograr el ascenso a la Primera División. Posterior a eso acumuló varias cesiones en el Levante, Real Sporting de Gijón y Mirandés.

Jugador es despedido por bajar de rendimiento en el fútbol español

Por medio de una comunicado oficial el Deportivo Alavés confirmó que “se ha resuelto la relación contractual que mantenía con Nikola Maras mediante despido, tras la conclusión del expediente disciplinario contradictorio incoado por una posible disminución de su rendimiento”.

“El procedimiento se ha desarrollado conforme a lo previsto en el Convenio Colectivo AFE-LALIGA y se sustenta, entre otros elementos, en un informe incorporado al expediente que analiza de manera integral y continuado el rendimiento del jugador durante la totalidad de su relación contractual con el Club, y su comparación con datos previos”, añadieron.

Nikola Maras fue despedido del Alavés por bajar su rendimiento en el fútbol español. | Foto: Getty Images.

En ese sentido, el club detalló que “para la elaboración de dicho informe se han evaluado diferentes parámetros objetivos de su actividad deportiva, en base a plataformas de reconocido prestigio y registros relativos a la carga y al comportamiento del jugador en los entrenamientos recopilados mediante sistemas igualmente reconocidos en el fútbol profesional”.

“Durante la tramitación del expediente, Nikola Maras ha tenido la oportunidad de formular las alegaciones correspondientes, sin que estas hayan desvirtuado los hechos y fundamentos que motivan la decisión adoptada por el Club”, agregaron.

Para cerrar, desde el Alavés afirmaron que “en consecuencia, una vez concluido el procedimiento establecido, el Deportivo Alavés ha comunicado al jugador la resolución de su contrato”.

En síntesis