El ex DT albo fue goleado y eliminado de Copa Argentina, lo que provocó reunión de emergencia en el Rojo y posterior salida de la banca.

Gustavo Quinteros fue eliminado de Copa Argentina junto a Independiente, tras ser goleado por 4-0 ante Atlético Tucumán. A las pocas horas ardió Troya en el Rojo y llegó el fin anticipado del ciclo del DT.

“Yo siempre cumplo mis contratos. Ni se me pasa por la cabeza irme; nunca voy a abandonar antes, jamás. Al contrario, esto me da mucha fuerza y energía”, dijo el ex entrenador de Colo Colo, post partido.

Sin embargo, este jueves hubo reunión de directorio en el equipo y se le puso la lápida al entrenador que fue campeón con Vélez hace un tiempo. Quinteros no va más como entrenador en Avellaneda.

Así fue el adiós de Gustavo Quinteros

Desde Argentina avisaron que Gustavo Quinteros fue cesado de Independiente, tras un terrible ciclo que terminó con goleada 4-0 ante Atlético Tucumán. Ni en 2025 ni este año el DT pudo levantar cabeza con el equipo.

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“Gustavo Quinteros dejó de ser el entrenador de Independiente. La decisión fue tomada por la directiva después de una reunión de mesa chica”, avisó el periodista César Merlo.

El ex DT albo llegó en septiembre de 2025 al Rojo y cerró su campaña ese año en el lugar 11° de su zona, fuera de los playoffs final. En tanto en 2026 alcanzó seis puntos de 12 posibles, donde el adiós de Copa Argentina setenció su salida.

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Previo a su salida, Quinteros dijo que tras la goleada ante Atlético Tucumán “como entrenador me da vergüenza y asumo toda la responsabilidad. Le quiero pedir disculpas a la gente de Independiente, es algo que no se nos pasaba por la cabeza”.