El delantero arrastra un complejo historial de lesiones a pesar de que apenas tiene 25 años. Sin ir más lejos, en el fútbol argentino acumuló cerca de 200 días de baja.

Colo Colo quiere hacer un último movimiento en este mercado de fichajes tras abrochar las llegadas de Vozinha en el arco y de Iván Román en la defensa. Fernando Ortiz quiere sumar un elemento más en delantera y hay una oportunidad de mercado que se podría aprovechar.

Hablamos de la opción de Bruno Barticciotto, delantero que no será tomado en cuanta por Jorge Sampaoli en Talleres de Córdoba y que será enviado a préstamo para que no pierda rodaje en estos últimos meses del año.

“Le buscan salida al delantero chileno Bruno Barticciotto, la idea de Talleres es cederlo a préstamo para que no pierda rodaje. Se vienen horas claves para su futuro”, señaló el periodista argentino Nahuel Ferreira al respecto.

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El historial de lesiones que persigue a Bruno Barticciotto y que alerta a Colo Colo

Pese a que puede parecer una gran oportunidad de mercado, lo cierto es que el Cacique debe evaluar bien si quiere o no traer a Bruno Barticciotto. ¿El motivo? Pues su historial de lesiones con apenas 25 años en el cuerpo.

Desde su arribo a Talleres de Córdoba en el 2023 el atacante suma ocho lesiones físicas que han cortado mucho su continuidad. Sin ir más lejos, acumula cerca de 200 días de baja en el club.

Bruno Barticciotto apareció como opción en Colo Colo para reforzarse en delantera. | Foto: Getty Images.

Dentro de los problemas más recurrentes destacan desgarros en los cuádriceps, molestias en los gemelos y reiteradas lesiones musculares. De acuerdo a datos de Transfermakt, ya suma tres desgarros en su paso por Argentina.

Para más remate, hace unos días sufrió una sobrecarga muscular que lo dejó marginado del partido ante Lanús del pasado 11 de agosto, duelo que terminó en derrota por 3-0 para el equipo de Sampaoli.

Un escenario complejo que el Cacique debe poner sobre la mesa si desea ir por el fichaje de Bruno Barticciotto, ya que hablamos de un jugador que simplemente en el último tiempo no ha podido destacar por culpa de las lesiones.

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En síntesis